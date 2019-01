La Farm de Syntonize apoya el crecimiento de otros emprendedores Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 10:34 h (CET) El emprendimiento está en el ADN de Syntonize desde sus comienzos. Por eso, Syntonize destina en torno al 10% de su presupuesto anual a la Farm, un programa con el que invierte en sus propias Start Ups y también en las de otros emprendedores El emprendimiento está en el ADN de Syntonize desde sus comienzos. Por eso, la compañía destina en torno al 10% de su presupuesto anual a la Farm, un programa con el que invierte en sus propias Start Ups y también en las de otros emprendedores. Lo hacen dedicando un equipo en exclusiva a i+D+I para desarrollar ideas desde cero y lanzarlas al mercado aportando soluciones a necesidades reales.

La ‘granja’ Syntonize alimenta el crecimiento de otros emprendedores en dos modalidades:

Ideas propias. Syntonize cuenta con un repositorio de ideas propias surgidas en sesiones de brainstorming con todo el equipo. Estos proyectos aúnan innovación y tecnología y en algunos casos se convierten en una Start Up con su CEO y rumbo independientes.

Otros emprendedores acuden a Syntonize para contarles su proyecto. Aquí no se establece una relación habitual de cliente, sino que se convierten en su partner. Syntonize asesora a estos emprendedores y les proporciona soporte a toda la parte tecnológica del desarrollo. Es la fórmula Tech por Equity, con la que la compañía aporta la tecnología necesaria para la puesta en marcha del producto a cambio de un porcentaje de esa empresa en la que ha creído y trabajado desde el principio.

“Nos involucramos en cada proyecto, asesoramos y terminamos de darle forma a cambio de acciones porque confiamos en que va a tener éxito. Acompañamos todo el proceso en la medida que el desarrollo del producto lo necesite, también con las actualizaciones”, asegura David Gallardo, socio fundador de Syntonize y responsable de Innovación de la compañía.

Pero, ¿qué requisitos debe cumplir una Start Up para contar con el apoyo de Syntonize? Estos son los 4 puntos clave:

Tecnología.El producto debe tener un componente tecnológico, ya que la misión de Syntonize será aportar esa fase del proceso.

Innovación. Es importante valorar qué diferencia el proyecto candidato de otros que existan ya en el mercado o si aporta una solución completamente novedosa. Es fundamental que el emprendedor desarrolle un buen estudio de mercado y competencia.

Equipo.Syntonize se implica especialmente con aquellos proyectos que cuentan con un equipo para la comercialización y salida al mercado del producto.

Posibilidades de éxito. Se analiza si el proyecto es una empresa invertible de cara al futuro.

Algunos casos reales

Algunas de las Start Ups en las que ha participado Syntonize destacan en ámbitos tan diversos como la salud, la educación o el deporte. Retipluses uno de esos productos que ya está en el mercado y que permite a personas con baja visión ver de otra forma que antes no veían. Syntonize ha desarrollado un software que trata la imagen que está viendo el paciente a través de las gafas Epson Moverio, y proyecta esta imagen justo en la zona de visión donde todavía tiene resto visual. De esta manera, se favorece la movilidad del usuario, que puede salir a la calle o bajar escaleras de forma segura.

Runin fue una de las primeras Start Ups en las que Syntonize confió, llegando incluso a compartir oficina. Nació hace 5 años como una plataforma que aglutina eventos deportivos y ofrecía la posibilidad de inscribirse en multitud de carreras populares y otras citas, generando una auténtica comunidad. Para dar apoyo a empresas y autónomos nació Tender.co, un buscador español para encontrar licitaciones y contratos públicos en todo el mundo en el que era posible introducir palabras clave para acotar la búsqueda.

LOLA (Level Of Language Automatization) es una idea del equipo Syntonize que mide el nivel de inglés del usuario a través de un chatbot, evaluando sus respuestas. Está ya en proyecto desarrollarlo también en francés, alemán, chino y español.

Sobre Syntonize

Con sedes en Madrid, Dubai, Miami y Ciudad de México, la consultora española Syntonize es experta en transformación digital y ofrece a sus clientes soluciones a medida que integran pensamiento estratégico, creatividad, usabilidad y tecnología. Syntonize potencia el crecimiento de las compañías facilitando la conexión entre sus marcas y los consumidores en entornos digitales. Trabaja con cercanía, agilidad y energía, combinando experiencia, conocimiento y pasión. Syntonize apuesta por el talento, con equipos transversales comprometidos con la innovación y la calidad. Desde 2008, Syntonize ha desarrollado más de 500 proyectos para grandes empresas como Bankinter, Iberia, Dubai Properties, Novotel o Samsung, a las que ha ofrecido soluciones creativas y eficientes para afrontar su integración con el mundo digital. Para obtener más información, visitarles en syntonize.com

