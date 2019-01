Empieza el año con buena cara

Acabamos de estrenar año y es el momento de una buena puesta a punto.

Hace unos días acudí al nuevo centro de Cristina Galmiche de la calle Núñez de Balboa. Tenía muchísimas ganas de conocer su nuevo espacio en Madrid, impresionante por cierto, y cómo no, me apetecía probar el tratamiento estrella de esta gran profesional: su Oxigenación Artesanal, el ADN de su filosofía.

Y es que tal como me dijo, para tener una piel bonita es imprescindible tenerla limpia, da igual que nos apliquemos las mejores cremas del mundo, si antes no hemos hecho una buena limpieza, no dejaremos a la piel respirar y por consiguiente no obtendremos los mismos resultados, y en definitiva, la piel no lucirá como debería…

Os cuento mi experiencia: tumbada en una camilla, empezaron con el ritual. Una máquina de vapor estratégicamente colocada para que me llegara a todos los ángulos de la cara comenzó a funcionar, y es que el uso del vapor es sin duda vital para que todos nuestros poros se abran. Aproximadamente después de unos 20 minutos, y justo cuando la máquina de vapor acababa de terminar, apareció Cristina, se colocó una mascarilla y lupa en mano comenzó con la extracción. Cristina me recomendó realizar una limpieza mensual, confieso que no suelo hacerlo tan asiduamente, pero prometo seguir sus consejos….

A continuación me aplicaron una mascarilla purificante reguladora “Masque Bain de Plantes”, de Biologique Recherche.

Y para acabar me dieron un masaje en los pies que me supo a gloria, soy fan número uno de este tipo de masajes!

La historia de Cristina Galmiche es la de una profesional que ha sabido convertir su pasión en profesión, lleva trabajando más de treinta años en el cuidado de la piel, una dedicación absoluta e incansable donde los problemas de acné que vivió en primera persona en su adolescencia marcaron sus inicios.

Su lucha incansable para recabar información e investigar durante todos estos años le han llevado a ser una de las gurús más reconocidas del selecto grupo de esteticistas del panorama español.

Antes de marcharme Cristina me mostró los productos que ha creado para seguir con un ritual de belleza desde casa, cosméticos que llevan su sello personal, con una formulación libre de parabenos y ricos en activos naturales, siete productos que potenciarán el tratamiento en cabina. En mi caso me recomendó utilizar su leche limpiadora, loción calmante y loción equilibrante, para mantener el ph de la piel…..ya lo estoy probando!