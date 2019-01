Pagetoday lanza la herramienta para crear rápidamente la página web perfecta Comunicae

martes, 15 de enero de 2019, 16:22 h (CET) Pagetoday es la plataforma que permite desarrollar páginas web a partir de plantillas diseñadas para cada modelo de negocio y ofrece un resultado profesional gracias a un sistema inteligente de posicionamiento de elementos. La herramienta dispone de integración total con aplicaciones específicas para diferentes nichos de mercado, como motores de reservas o gestión de campañas de marketing online Pagetoday es la herramienta online con la que diseñar webs, blogs o páginas de aterrizaje con resultados profesionales, adaptables a cualquier dispositivo y listas para posicionarse en buscadores (SEO/AMP).

Un proceso de creación rápido y guiado a través de una plataforma inteligente. Al subir el logotipo de la empresa, el sistema es capaz de extraer los colores corporativos para hacer una adaptación coherente y visualmente atractiva en la plantilla elegida por cada cliente. Las plantillas de Pagetoday han sido diseñadas por expertos que han analizado al detalle cada sector y modelo de negocio.

Se trata de un sistema pensado tanto para principiantes como para profesionales, que podrán tener el control total de la herramienta mediante consolas y la posibilidad de personalizar al máximo su espacio web y hacer plantillas propias con la versión PRO. El resultado es, en todos los casos, absolutamente profesional gracias al sistema inteligente de posicionamiento de elementos de Pagetoday.

Las páginas web creadas con Pagetoday poseen integración total con aplicaciones externas de uso en cada nicho de mercado: motores de reservas, mecanismos de reproducción de vídeos o sonidos musicales, campañas de marketing online etc. Todo unido en una única plataforma.

Estilo profesional y funcionalidad total

Todo lo que necesita una página web, en un único espacio y al alcance de un clic con Pagetoday:

Diseño profesional y personalizable al máximo, atendiendo a las necesidades de cada empresa y situación.

Alojamiento web y registro de dominio, diseño responsive, posibilidad de trabajar subdominios etc.

Plataforma multidioma para crear versiones de la página en tantos idiomas como se necesite.

Soporte profesional desde el inicio hasta la finalización del proyecto.

Textos legales pre-redactados y en continua actualización, adaptados a la legislación vigente (incluida la nueva Ley Orgánica de Proyección de Datos).

Blog con versión AMP.

Conexión con banco de imágenes e iconos de calidad libres de derechos, editor fotográfico avanzado y creador de logotipos.

Evolución constante para que las páginas web de sus clientes estén siempre actualizadas tanto a nivel técnico como creativo y legislativo. Descubrir en su web algunos proyectos destacados realizados con su plataforma. Pagetoday ofrece diferentes tarifas, con posibilidad de contratación mensual o anual, según las necesidades de cada cliente. Disponen, además, de un plan específico para agencias que quieren una herramienta profesional para la creación de sus proyectos.

Sobre Pagetoday

Pagetoday tiene todo lo necesario para hacer la web perfecta y crear proyectos dignos de haber sido hechos a medida. Todo el conocimiento que han adquirido en los grandes desarrollos web en los que han trabajado en los últimos años lo han trasladado a una única herramienta, Pagetoday, capaz de acercar la potencia de un gran proyecto a las pequeñas y medianas empresas.

Si se necesita más información o se quiere programar una demostración de la plataforma, no dudar en ponerse en contacto con Pagetoday.

Departamento de Comunicación Pagetoday:

Adexe Díaz

adexe@pagetoday.com

928 930 252

