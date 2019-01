La fintech FINREACH apuesta por España para ayudar a las entidades bancarias a innovar y gestionar la movilidad financiera Comunicae

martes, 15 de enero de 2019, 14:41 h (CET) FinReach, proveedor líder en Europa en soluciones de software dirigidas a acelerar la digitalización bancaria, ha nombrado a Adriana Gaitán como Country Manager en España para impulsar su negocio local Según datos de la consultora Bain & Company en 2017, un 30% de los clientes en España cambiaría de banco si los trámites fueran más sencillos. La normativa europea al respecto (directiva 2014/92/UE) aborda, entre otras cuestiones, el traslado de cuentas de pago y la obligación de las entidades de asumir todos los trámites en nombre del usuario. La fintech FinReach ha apostado recientemente por desarrollar el mercado español, y ha presentado la primera solución automática y 100% digital para el cambio de cuenta bancaria.

La digitalización está transformando por completo el negocio tradicional bancario para satisfacer las demandas de un cliente hiperconectado y autónomo, que elige cada vez más realizar trámites en canales online en cualquier momento y lugar antes que pasar por una sucursal. A este proceso de reinvención en el sector se suma además la entrada de agentes como las Fintech, nativas digitales, que pueden convertirse en las grandes aliadas de la banca tradicional para llevar la innovación a los servicios financieros y a los usuarios.

Entre los principales obstáculos a los que un usuario se enfrenta al querer cambiar su cuenta bancaria está el tiempo que requiere acudir a su sucursal, solicitar el trámite y recabar toda la información necesaria para poder contactar a sus proveedores de pagos. A esto hay que sumar además el tiempo que lleva enviar la notificación necesaria a cada uno de ellos. La solución de Cambio de Cuenta de FinReach permite a los bancos facilitar a sus clientes una solución basada en una plataforma online para realizar el traslado de cuenta de manera automática, sencilla y en cuestión de minutos.

El proceso se inicia cuando el usuario se da de alta en el servicio con sus credenciales de banca online y el IBAN de la nueva cuenta. Posteriormente, se hace un análisis de las transacciones recurrentes, presentándole un resumen de sus domiciliaciones bancarias, órdenes permanentes e ingresos. Con ello, el mismo usuario elige a aquellos proveedores a quienes desea informar acerca de sus nuevos datos bancarios. Finalmente, el usuario solicita el envío de las notificaciones a los proveedores seleccionados.

FinReach se encarga del envío de las notificaciones de manera digital mediante correos electrónicos a los proveedores de servicio de parte del usuario, solicitando la actualización de sus nuevos datos bancarios. Al finalizar el proceso, el usuario puede descargarse un resumen de los cambios realizados para su resguardo. Gracias a este sistema, el usuario se ahorra todo el papeleo asociado al cambio de una cuenta, ya que no necesita presentar ninguna documentación o facturas en su nuevo banco.

Con sede en Berlín, FinReach trabaja actualmente con más de 500 bancos y cajas de ahorro en Europa, y ha asistido el cambio de miles de cuentas en distintos países. En España, la compañía ha nombrado recientemente a Adriana Gaitán como Country Manager, responsable del desarrollo de negocio en el mercado local. Actualmente, los servicios de FinReach están disponibles de forma gratuita a través de Self Bank, Deutsche Bank y N26

La solución de FinReach facilita a las instituciones financieras el cumplimiento de la nueva directiva europea 2014/92/UE, enfocada a fomentar la movilidad financiera, por la que los trámites para cambiar la cuenta de un banco pasan a ser responsabilidad de las propias entidades y no del cliente.

