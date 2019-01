La webserie 'La Garduña' se sitúa como una de las mejores series de internet de este año Comunicae

martes, 15 de enero de 2019, 11:44 h (CET) La serie dirigida por Manuel Moreno y con guión original de José Del Pino, estuvo presente en el Festival de Cine de Sitges (sección Brigadoom) dos años consecutivos, consiguió el premio a la Mejor Distribución y Marketing Online Serie Nacional Independiente en el Festival Ficticia 2018 (Festival de Ficción Online de Aranjuez), además de formar parte del Festival Internacional de cine de Almagro como webserie de referencia Todo el mundo está acostumbrado a producciones sustentadas y avaladas por importantes inversiones de dinero, pero en este caso, se está ante una de esas pocas excepciones que echa por tierra la regla: gran producción igual a gran serie.

Por ese mismo motivo, lo conseguido por La Garduña es meritorio cuanto menos. Con una más que humilde inversión y sin grandes medios de promoción, ha alcanzado más de 120.000 visualizaciones en YouTube, ha sido aclamada en varios festivales nacionales y logrado varios premios reservados a experimentados productores y creadores. Todo esto no sería tan significativo si detrás hubiera existido una producción de miles de euros a través de algún tipo de apoyo privado o fondo subvencionado. Pero no es el caso, y los creadores contaron con escasos medios, un alto porcentaje de actores amateur o simplemente recurrieron a amigos, solo acompañados puntualmente con algunos profesionales de manera desinteresada, y sin ningún tipo de ayuda más que su creatividad, su determinación y la ilusión de llevar a cabo su objetivo final: llevar a la pantalla una historia original.

El argumento principal se centra en la increíblemente desconocida 'Garduña', sociedad secreta criminal forjada en el siglo XV en Toledo, cuna de los clanes mafiosos actuales como la Camorra, 'Ndrangheta o Cosa Nostra, y que en la serie renace ficticiamente de la mano de su heredero actual Don Pablo Cacciatore, el cual tendrá como finalidad primordial encontrar el desaparecido 'Libro Mayor', una especie de cuaderno de bitácora donde su último Hermano Mayor narra en tono heroico sus actividades delictivas, y el cual desapareció tras ser ajusticiado en el siglo XVIII. Dicho libro, además esconde entre sus líneas la información de un secreto de incalculable valor, piedra angular sobre el que gira la trama de la serie.

Con el mismo objetivo, otros trataran por todos los medios de encontrarlo, circunstancia que provoca un tejido de disparatadas situaciones. La serie consigue mantener “enganchado” al espectador durante sus dos horas de duración repartida en sus siete capítulos. Quizás solo se le pueda poner un par de 'peros', el primero, que la línea del tiempo del argumento sea un tanto lenta, pero aun así está bien resuelta con el aderezo de golpes de humor y violencia descontrolada, que como ingredientes extras, hacen que esta sensación sea menos perceptible, la segunda, y teniendo en cuenta que la mayoría de sus actores no son profesionales, sea la pobre calidad interpretativa de alguno de ellos, como sea el caso de 'Saco' o 'La Mami'. Repleta de personajes singulares, donde destacan especialmente los papeles de 'Flip' y 'Vergara', la serie constituye una delibera fusión de géneros donde sus personajes se enfrentan a las más inverosímiles situaciones, debido probablemente, a la mente excéntrica de sus creadores y a la sórdida moral de sus protagonistas.

Preguntados a sus creadores sobre una posible segunda temporada, dejan la duda como respuesta, no obstante, su último capítulo induce a la sospecha de su posible continuidad.

La serie puede ser visionada en su totalidad en el canal de la productora 'Poor Society Films' de YouTube o en el siguiente enlace https://youtu.be/y7hMqbtRuDo.

