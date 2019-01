Entradas.com le da la vuelta al Blue Monday: los espectáculos para combatir el día más triste del año Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 15:59 h (CET) Estos son los espectáculos de humor más valorados por los usuarios de entradas.com para superar el temido Blue Monday La cuesta de enero, el mal tiempo, las deudas navideñas o los propósitos de año nuevo incumplidos son algunos de motivos por los que este 21 de enero será el día más triste del 2019. Así lo dice una fórmula matemática desarrollada por un psicólogo británico, un fenómeno ya comúnmente conocido como Blue Monday. Entradas.com propone combatir la tristeza con la mejor de las medicinas: ¡la risa! Para ello, la ticketera hace un repaso a los espectáculos de humor más valorados por los usuarios de entradas.com para superar el temido Blue Monday.

Los mejores planes de entradas.com para animar el Blue Monday

El humor clásico de los Morancos: la pareja de cómicos cumple 40 años en los escenarios y sus amigos más cercanos deciden prepararles una espectacular fiesta sorpresa en la que no faltarán los momentos más destacados de sus trayectorias, sus éxitos musicales y sus personajes de siempre. Algo que a priori podría parecer sencillo, puede convertirse en una auténtica odisea si las personas elegidas para organizar tan importante evento son Omaita y Antonia.

Risas para millennials con Ilustres Ignorantes: Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la metafísica de andar por casa) con la inestimable ayuda de algún amigo notable, se enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de temas: curiosos, metafísicos, culturales o sexuales. El mes de enero además tendrán como invitada especial a Leonor Watling.

Séptima temporada de Corta el Cable Rojo: el espectáculo más divertido, arriesgado, original y moderno de la capital. Escenas, canciones e historias inventadas sobre la marcha y destinadas a hacer reír. Así es Corta el Cable Rojo, un show de comedia donde Carlos Ramos, Salomón y José Andrés hacen troncharse al público sin parar a partir de las propuestas que ofrecen los propios asistentes.

El clásico de los monólogos, Leo Harlem: junto con Sinacio y Sergio Olalla y a través de sus monólogos y gags harán reír al público durante los 90 minutos que dura el espectáculo. ‘Hasta aquí hemos llegao’ es más que un espectáculo de humor. Los espectadores vivirán las típicas situaciones que sufren los cómicos antes de salir para la próxima función.

Risas a bordo de un Taxi: un taxista de profesión casado con dos mujeres y viviendo con cada una en un barrio diferente. Eso le obliga a llevar una planificación de horarios muy estricta y hacer verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas. Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente en el hospital y su nombre aparece por partida doble en la comisaría de cada distrito.

Diez años de risas con Toc Toc: Más de 1.000.000 de espectadores ya han disfrutado de esta disparatada comedia en Madrid. Seis personajes se conocen en la sala de un afamado psiquiatra. Todos sufren diferentes tipos de Trastornos Obsesivos Compulsivos y la ansiedad les traiciona con ideas de las que no pueden escapar y que les provocan miedo, nerviosismo, inquietud, comportamientos repetitivos...

Las risas 2.0 de Perfectos Desconocidos: Un grupo de amigos de toda la vida queda para cenar, alguien tiene algo que contar... Uno de ellos propone un juego: compartir los mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena. Un cartel de lujo para pasar una tarde de risas.

Una comedia de parejas: Dos + Dos. Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda la vida que al acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso parece. Una noche de celebración, Tomás y Silvia les cuentan a sus amigos que practican el intercambio de parejas y que les encantaría compartir esa práctica con ellos. Lo que parece una confesión inocente, termina por desestabilizar por completo al matrimonio.

