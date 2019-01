Alejandro García publica su primera novela: 'Como tú no hay dos' Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 15:50 h (CET) Una historia de amor intemporal que viaja desde la mágica Galicia hasta la fascinante Francia Alejandro García ha conocido de cerca el amor, y seguramente las locuras por amor. Él mismo lo refiere en la entrevista que recientemente publicó Tregolam, la editorial que le ha ayudado a sacar su primera novela a la luz.

Como tú no hay dos es el título que recibe esta historia, protagonizada por un tal Alejandro y una tal Eva María. Situada en los fascinantes parajes de Redondela, una preciosa villa marinera de la provincia de Pontevedra, en Galicia, Alejandro García envuelve todo aquello que acontece con delicadas palabras de cariño a su tierra y a unos sucesos que, parece, se le antojan bastante cercanos.

Prendado por la belleza de Eva María, una joven de dieciséis años, el rebelde e indómito veinteañero Alejandro verá inevitable el intentar acercarse a ella. Pero aunque en sus insistentes requiebros se encontrará siempre con la negativa de la muchacha, la constancia hará que vea en ella un interior todavía mejor que su apariencia externa. A pesar de la diferencia de edad, Alejandro irá enamorándose poco a poco de ella, y sin importar las idas y venidas de un juego de cortejo en el que ambos participan, la vida siempre volverá a juntarlos.

Si bien la historia comienza en aquellas tierras celtas del norte de España, el autor abandona el confort de lo conocido (pues él también es de ese pueblo majestuoso anteriormente mencionado) para situar a sus protagonistas más allá de las fronteras del país: porque como el amor no entiende de estas, les hará viajar por Brujas y hasta París, donde la historia dará un vuelco emocionante y enternecedor.

Esta novela destaca, sobre todo, por el cuidado que el autor ha puesto en la narración, en el devenir de las vidas de los personajes y en la idea que trata de transmitir: que el amor existe,y que hay que cuidarlo. Como él mismo dice, Como tú no hay dos se trató de un proyecto personal al que dedicó mucho tiempo en cuanto sus labores se lo permitieron, y vaya si no consiguió plasmar en el papel ese sentimiento que llevaba mucho tiempo albergando en él.

Y es que su vida ha estado también llena de estas locuras por amor: "De todas formas", comenta, "sí puedo decirte que todos, cuando encontramos a esa persona especial, estamos dispuestos a hacer muchas tonterías (…) Con el paso de los años, también son estas mismas cosas las que finalmente recuerdas entre los mejores momentos de tu matrimonio. Y las recuerdas con mucho cariño y algo de vergüenza".

Por todos estos motivos, este primer y acertado libro de Alejandro García, Como tú no hay dos, ofrece una historia de amor cercana y pasional con la que no es difícil sentirse identificado. El estilo del autor, que aúna una narrativa ágil y dulce con una picardía provocadora, es el adecuado para acompañar una historia que rápidamente se hará con el lector y que, aparentemente, verá su continuación en un próximo volumen.

