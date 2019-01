Labelium analiza la revolución del Voice Search

En 2020 más del 50% de las búsquedas se realizaran por voz y el 30% de las mismas se realizará sin una pantalla. Ok Google, Alexa, Siri y Cortana son los asistentes estrella del Voice Search La voz se ha convertido en la nueva realidad de las búsquedas en Internet, especialmente desde dispositivos móviles y tabletas y entre el público más joven.

Labelium, agencia internacional de marketing online orientada 100% a resultados, incorpora dentro de sus proyectos de optimización de posicionamiento natural (SEO), las nuevas realidades sobre el comportamiento de búsqueda de los usuarios como la búsqueda por voz, función que permite a los usuarios buscar en páginas web o en dispositivos portátiles a través de comandos de voz en lugar de escribir.

Con la aparición de la búsqueda por voz el SEO cambia todos sus parámetros. La estrategia ya no solo se centra en las palabras clave sino que se trata de averiguar qué tipo de dudas y necesidades tienen los usuarios quienes ya no realizan las mismas búsquedas que de forma escrita, ya que no se habla como se escribe.

Por lo tanto, las empresas deben tener en cuenta cuáles son las preguntas que se van a materializar de cara al buscador. También con el Voice Search se disminuye el número de clicks, un dato muy importante para los analistas, ya que hace más difícil determinar el comportamiento de los usuarios en las páginas web y, por tanto, llevar a cabo la estrategia de posicionamiento.

Claves para optimizar una web en las búsquedas por voz

Responder preguntas

Es necesario pensar en cómo el usuario formulará la pregunta al dispositivo y usar palabras clave más largas. Hay que tener en cuenta que el 70% de los usuarios realiza las preguntas en su lengua materna.

La importancia del contenido

El contenido tiene que aportar relevancia a la respuesta que se hace el usuario.

Preferencia por palabras clave más largas

En el Voice Search es preferible usar frases antes que palabras.

Conseguir la posición cero

Los dispositivos leen los snippets destacados al responder las consultas realizadas por voz, por lo que hay que enfocarse en conseguir la posición cero.

Los usuarios utilizan principalmente el Voice Search para preguntas generales, consultar el tiempo, escuchar música, poner alarmas, crear recordatorios, ver el calendario y para la automatización del hogar.

En 2020 más del 50% de las búsquedas se realizaran por voz y el 30% de las mismas se realizará sin una pantalla. Actualmente más del 25% de jóvenes ya utiliza el Voice Search en sus dispositivos móviles, según datos de Comscore.

Actualmente en el mercado existen cuatro tipos de asistentes: Ok Google, Alexa, Siri y Cortana. Destacan también tres tipos de dispositivos: Apple Homepod, Google Home y Amazon echo.

Sobre Grupo Labelium

Grupo Labelium es una agencia internacional de Marketing, con más de 15 años de experiencia en el sector, que establece relaciones de confianza con sus clientes basadas en conseguir sus objetivos, la transparencia en la gestión de los medios digitales y un servicio de la mayor calidad. Fundada en París en 2001, es una agencia independiente con una red de 20 oficinas en todo el mundo, 10 de ellas en Europa. Entre las marcas pertenecientes al Grupo Labelium se encuentran Ebronext, Feed Manager, M13H Data Consulting y KlickKoncept.

España fue, en 2007, la primera oficina internacional del grupo y comenzó como una agencia especializada en Marketing de Buscadores para, en poco tiempo, posicionarse como una de las principales agencias de Marketing Digital del mercado español. En la actualidad su oferta de servicios abarca Media (SEM / PPC /SEO; Automatización, Display, Social, Programmatic); Data Marketing (Marketing Analytics, modelos predictivos, experimentos y A/B Testing, y visualización de datos); o E-Retail Managemente (Amazon Management, gestión publicitaria emazon -AMS – DSP-, Feed Price / CSS), entre otros.