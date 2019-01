¡Háblame del mar, marinero! No se comenta que las políticas de Rajoy no tenían otra alternativa que la beligerante Carlos Ortiz de Zárate

lunes, 14 de enero de 2019, 08:45 h (CET) Pepa Flores explicó muy bien en su LP con este título (1976), la desconstrucción de referentes a la que nos hemos dejado someter. En 2019 estamos aún más sometidos al síndrome: la mar está gravemente “contaminada”.

La politología oficial; sondeos, opiniones en la “gran pantalla”, considera que Cataluña es responsable de la derrota electoral de Susana Díaz en Andalucía. Se sabe, pero nunca se menciona, que Mariano Rajoy activó el conflicto catalán y le fue, electoralmente rentable: publicado por este mismo medio en el artículo “Torra y el Sanchismo".

Tampoco se comenta que las políticas de Rajoy no tenían otra alternativa que la beligerante. ¿Por qué? ¿Por qué se escuchó tanto a Marisol y tan poco a Pepa Flores?

Porque no hemos aprendido a unirnos y a organizarnos, porque estamos cada día más atrapad@s, porque aceptamos...El discurso que impera, no lo haría si tuviéramos el nuestro y no lo tenemos simplemente porque no apoyamos voces como la de Pepa, mientras que Marisol era un producto rentable para poderosos tentáculos. Muchas voces habían denunciado la desconstrucción del referente que nos estamos dejando aplicar antes de que saliera el LP de Pepa Flores, está la sofística de Platón; ya ves el caso que hacemos: cada vez mandan más la sofística.

