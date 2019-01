Ibiza: un paraíso del Mediterráneo con villas de ensueño Tanto la capital como su casco histórico atraen a muchos a explorar o entretenerse al transitar por sus rutas arquitectónicas Redacción Siglo XXI

lunes, 14 de enero de 2019, 08:24 h (CET) Ibiza es una de las islas más espectaculares que tiene el Mar Mediterráneo. Bautizada con el sobrenombre de Isla Blanca, es un lugar cosmopolita y encantador que cautiva a una gran cantidad de turistas cada año. Estos, buscan un tipo de ocio y relax enfocado totalmente al lujo y lo prémium, algo que caracteriza la vida de la isla.

Su ciudad bien lo representa: es maravillosa tanto de día como de noche, los colores, excentricidades, fiestas, bonitas calas y seductoras playas son parte de su ambiente mágico. Por si fuera poco, ofrece una excelente selección de preciosas y cómodas propiedades de lujo, para hacer más placentera la estancia de sus visitantes y engasajar aún más en el lujo y lo VIP una vez se retorne a descansar después de cualquier plan en la misma. Exclusividad, lujo y confort son los identificativos de Ibiza

Unas excelentes vacaciones en esta espléndida Isla tienen que ir acompañadas de un alojamiento exclusivo, y nada mejor para los amantes de lo suntuoso y cómodo que contar con el alquiler villas de lujo en Ibiza. Se ofrecen espectaculares casas con piscina y terreno, vistas panorámicas a campos de golf, paisajes naturales y total privacidad. Estas viviendas lujosas cuentan con espacios independientes, tienen un diseño interior y arquitectura fascinantes, numerosas y amplias habitaciones. En su mayoría contienen jardines, espacios exteriores, terrazas, áreas de descanso, cocina totalmente equipada y todos tipo de servicios de calidad.

Las propiedades están situadas en diversas áreas de la isla para el disfrute de los turistas. Pueden elegir entre el campo, las cercanías del mar o la ciudad. Siempre estarán alojadas en urbanizaciones privadas y con total seguridad. La finalidad es que los turistas puedan disfrutar del placer y descanso que les ofrece la exclusividad de estas fincas. Y para quienes prefieren invertir a largo plazo, también existe la posibilidad de comprar y elegir entre una amplia variedad de propiedades de lujo.

Apartamentos de alquiler para unas vacaciones inolvidables Estos lugares equipados para ofrecer unas merecidas vacaciones a sus inquilinos forman parte de lujosos conjuntos residenciales con piscinas y playas privadas. Están respaldados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según la elección del cliente, el edificio y apartamento en el que quiera alojar tiene características especiales para garantizar el confort. Entre las más destacadas están: Habitaciones: de 2 a 4 relajantes dormitorios. Posibilidad de playas privadas. Piscinas: de 2 a 3, grandes y apartadas para el uso exclusivo de los huéspedes. Estacionamiento: privado y seguro para cada vivienda. Seguridad: cámaras de vigilancia activas las 24 horas. Servicios: conserjería a la disposición total del cliente en cualquier hora y temporada. Muchos de estos conjuntos residenciales de lujo por su excelente ubicación les permiten a los turistas aprovechar las numerosas opciones de entretenimiento que la bella Ibiza ofrece.

Alquilar en Ibiza es relajarse de día y activarse de noche Ibiza, aparte de sus destacadas zonas de alquiler y venta, destaca por sus fabulosas fiestas, vida nocturna y discotecas. Estas últimas son muy famosas y lideran el ranking con los principales clubs del mundo. En la temporada de verano es cuando se realizan los eventos más esperados y fascinantes, amenizados por los DJ’S más famosos.

Esta isla cuenta con enormes y modernas discotecas, donde se celebran más de 50 fiestas semanales con la mejor música electrónica, lujosos hoteles, clubes playeros, bares y otros recintos para realizar programaciones divertidas y entretenidas.

Por lo tanto, es casi imposible que un turista que decida alojarse en un apartamento, villa o finca de esta paradisíaca isla no asista a un local nocturno a pasarlo bien, ya que todos se sienten atraídos por sus grandiosos shows, bebidas exóticas y buen servicio.

Las playas ibicencas: un lujo para todo turista Aunque Ibiza suele ser reconocida por su excéntrica y animada vida nocturna en discotecas y fiestas, también es un destino perfecto para viajar debido a las cristalinas aguas de su mar, que encanta a todo En todo el recorrido de la costa se encuentran calas solitarias, amplios bancos de arena moldeados por la marea y extensas playas.

Estas zonas de baño tienen tipologías y características variadas por la erosión y el terreno que han formado distintos paisajes. Ninguna se parece a otra. La mayor parte de sus áreas de viviendas en alquiler y venta en Ibiza presumen de estar rodeadas de una extensa cantidad de playas, entre las que destacan tres playas urbanas, Talamanca, Figueretas y d’en Bossa. Esta última se extiende hasta Sant Josep, uno de los municipios más visitados de la Isla por su variedad histórico-artística y su gastronomía, aparte de rodearla playas como la Carbó, des Cavallet y Cala Vadella. En el Municipio San Antonio sus playas presumen las más románticas puestas del sol, entre estas pueden mencionarse: Cala Gració y Cala Gracioneta. En Santa Eulalia también es posible disfrutar de espléndidos litorales, entre los que destacan Cala Llonga y Playa de s’Argamassa.

Una ciudad con mucha arquitectura moderna e historia Esta Isla tiene tantos encantos que no solo sus lujosas villas y apartamentos, playas y discotecas atraen a gran cantidad de turistas a quedarse entre sus costas. Sus pueblos y sitios históricos también tienen mucho que ofrecer a los viajeros. Para los más arriesgados existen gran cantidad de deportes acuáticos, que hacen de la experiencia turística toda una aventura.

Tanto la capital como su casco histórico atraen a muchos a explorar o entretenerse al transitar por sus rutas arquitectónicas. Uno de los sitios más destacados son Las Murallas de Dalt Vila, una ciudad amurallada con vista a la bahía y al puerto. La catedral de Ibiza es igualmente admirada por muchos peregrinos, ubicada en la cima de la ciudad, posición que la hace visible desde cualquier municipio.

Todas las personas que deciden alojarse en cualquiera de las lujosas y confortables villas, fincas o apartamentos que Ibiza ofrece, pueden disfrutar la sensación de haber realizado una excelente inversión en uno de los parajes más bonitos del mundo. Ya sea por recomendación de amigos, los múltiples sitios web con modernos catálogos, previas visitas, alquilar o comprar en Ibiza siempre representa una gran alternativa.

