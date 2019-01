El Tea Blending, o mezclas de té personalizadas, despuntan entre los aficionados al té Comunicae

viernes, 11 de enero de 2019, 15:52 h (CET) Según Punto de té, las opciones son infinitas y no están limitadas a las mezclas que ya existen en el mercado Las mezclas de té personalizado no son una novedad. Desde hace tiempo, muchas de las empresas que se dedican a la comercialización de estos productos ofrecen blends, o mezclas, de té de su propia creación. La principal diferencia con la corriente actual es que únicamente los profesionales del té se lanzaban a realizar dichas mezclas, pero ahora cualquiera personalizar el té que va a consumir.

Cada año aumentan las ventas de té en todo el mundo. Ya no se trata de un producto exclusivo de personas de un cierto rango social. Incluso se ha colocado en los últimos tiempos como la segunda bebida más consumida del mundo, solo por detrás del agua, y dejando al café en tercer lugar. Aunque no en todas partes se consume en igual medida, la media mundial se encuentra muy por encima de otras bebidas más populares, como el propio café o los refrescos.

Por eso cada vez surgen también más empresas especializadas en el té, como Punto de Té, una tienda de té que se dedica en profundidad a este producto, ofreciendo únicamente de la mayor calidad y de productores de confianza. Esto significa que el mundo del té evoluciona para satisfacer la demanda de los aficionados, cada vez más exigentes con los productos que consumen.

Mezclas de té personalizadas para cada amante de este producto

La mezcla del té se conoce como Tea Blending, y es lo que en definitiva otorga un sabor y unas propiedades concretas a cada taza de té. En un primer momento, las bolsitas de té llegaban al consumidor ya preparadas y listas para el consumo, por lo que existía una posibilidad de decisión muy pequeña. Con la aparición de las empresas profesionales del té, esta tendencia cambió, y fueron los propios profesionales quienes se ocupaban de crear nuevas mezclas en base a sus conocimientos.

Conseguir la mezcla de té perfecta no es algo que se pueda dejar a la suerte. Para ello se requieren conocimientos concretos sobre el té y sus propiedades. Aunque al final encontrar la mezcla adecuada para cada persona es algo que dependerá también de los gustos. Por eso la opción de crear mezclas personalizadas se abrió también a particulares.

Estas mezclas se componen de productos muy variados, desde las propias hojas de té hasta todo tipo de especias, frutos secos, flores o semillas. Una variedad cas infinita de posibilidades para que cada persona pueda encontrar la bebida que más le guste y que más beneficios aporte para su organismo.

Algunas empresas ofrecen packs preparados con diferentes ingredientes para facilitar la labor de los consumidores. Sin embargo, son más las que apuestan por la venta de ingredientes a granel para que los amantes del té puedan tomar todas las decisiones desde el principio, ofreciendo además asesoramiento en el proceso o incluso cursos para que tengan toda la información a su alcance.

