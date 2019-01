Raimundo Sánchez dispone de queimadas y cuencos de barro ideales para combatir el frío Comunicae

viernes, 11 de enero de 2019, 10:11 h (CET) Raimundo Sánchez aconseja la recuperación de la bonita tradición de utilizar los productos artesanales. Para los alfareros madrileños resulta conveniente conocer las características del barro y sus diferentes ventajas. El barro transmite rápidamente el calor a los alimentos, y lo conserva adecuadamente por más tiempo Raimundo Sánchez S.L., empresa de alfarería de Valdetorres de Jarama (Madrid) fundada en 1926 y de carácter familiar, fabrica ollas, fuentes, ollas, platos y cazuelas de barro. También cuencos de barro, anguleras de barro, tazones para sopa castellana e, incluso, queimadas. El denominador común de todos los productos de Raimundo Sánchez es que resultan perfectos para su utilización en cocina, ya sea doméstica o profesional, siempre logrando excelentes resultados. Elegir un producto de barro en concreto dependerá de la receta que se quiera cocinar, del número de personas reunidas y del tipo de cocción escogido para cada momento en concreto.

Sin ir más lejos, las queimadas de barro de Raimundo Sánchez, de hasta 12 servicios y elaboradas a mano, resultan ideales a la hora de celebrar encuentros. En Galicia, la queimada es una bebida alcohólica típica a la que se atribuye protección ante maleficios. Sin embargo, cualquier momento y provincia resulta ideal para realizar una queimada. Puede ser una fiesta, un encuentro entre familiares o cualquier celebración con amigos. Pero siempre de noche, porque supone mayor esencia. Tras la cena, los comensales reunidos alrededor de la queimada estrecharán sus lazos de amistad y alejarán a los malos espíritus. Uno de los presentes deberá otorgarle el toque final levantando con un cucharón el líquido en llamas, para dejarlo caer lentamente en el recipiente mientras pronuncia un conjuro típico gallego, logrando un ambiente mágico.

Antes de la queimada, también para combatir el frío, algunos de los productos más recomendables para cocinar platos calientes de cuchara son las anguleras, los cuencos de barro y los tazones para la sopa castellana de barro. En concreto, las anguleras de barro de Raimundo Sánchez están fabricadas con pastas cerámicas refractarias, las cuales hacen posible su utilización en gas, horno, microondas e, incluso, vitrocerámica.

A la hora de utilizar cualquier de estos tres productos, la alfarería Raimundo Sánchez recomienda sumergirlos en agua unos minutos previamente a su primera utilización. Además, también aconseja mantener siempre líquido en el interior de la angulera de barro, del cuenco de barro o del tazón de sopa castellana de barro durante su utilización. También calentarlos lentamente, llegando poco a poco hasta la temperatura deseada. Para alargar su vida útil, evitar los golpes, sobre todo en caliente. Además, y para una duración aún mayor, la alfarería madrileña insiste en la utilización de un difusor en vitrocerámica, además de usar agua tibia para su limpieza, evitando el uso de detergentes.

Raimundo Sánchez inspira a familias y restaurantes a nivel nacional, aunque también a personas y restaurantes europeos. La alfarería de Madrid sirve de inspiración, incluso, a gente y cocineros de Japón o de Estados Unidos. Para todos ellos, la opción más sana que ofrecen a sus clientes son los productos de barro refractario. Porque no desprenden sustancias químicas tóxicas durante la elaboración de cada receta. Además, los cocinados se conservan a la temperatura adecuada y la presentación es excelente. Material con una dilatada tradición en la cocina, el barro reparte de forma ideal el calor, logrando un singular sabor en cada receta que no se consigue con el resto materiales.

Para ampliar esta noticia, se recomienda consultar la página de Facebook de Raimundo Sánchez, su cuenta de Twitter, su página de Pinterest y su blog.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.