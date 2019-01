5 profesiones que desaparecerán o se reinventarán en 2019, según IMF Business School Comunicae

viernes, 11 de enero de 2019, 07:06 h (CET) Community Managers, traductores o cajeros son algunas de las profesiones que tenderán a desaparecer o reinventarse durante este año, como ha analizado IMF Business School El desarrollo y normalización del uso de robots, combinados con el uso del Internet de las cosas o el aprendizaje automático son los principales motivos de la desaparición de algunas profesiones y la creación de otras nuevas. De hecho, el 47% del empleo total se encuentra en alto riesgo de ser automatizado, como señala el informe realizado por la Universidad de Oxford, The future o employment.

Aunque para 2020 se estima que unos 7 millones de empleos habrán desaparecido debido a la transformación digital, según cifras de la investigación del Foro Económico Mundial, el cambio comenzará a notarse este año. Por este motivo, IMF Business School ha analizado cuáles son las 5 profesiones que tenderán a desaparecer o reinventarse durante este 2019:

Community Manager. El uso de redes sociales es cada vez más común, por lo que es raro encontrar personas que no hagan uso de al menos una de ellas. Por ese motivo, en los próximos años la demanda de estos perfiles se basará ya no tanto en aquellos que cuenten con un conocimiento básico (nivel usuario) sino en expertos más especializados y con un nivel mayor de conocimiento del sector.

Traductores. Esta profesión se ve amenazada debido a la proliferación cada vez mayor de aplicaciones que actúan como traductores automáticos. En cualquier lugar, a cualquier hora y de forma gratuita en la mayoría de los casos. Cómo captar el humor y la traducción instantánea son los grandes retos de estas apps que muchos confían en que serán resueltos durante 2019.

Cajeros de banco o supermercados. Desde hace unos años es habitual encontrar cajeros de banco automático cuya función va más allá de la retirada en efectivo de dinero, permiten hacer gestiones como el pago de recibos o ingresos. Además, las tareas del personal de banco están cada vez más limitadas por el desarrollo de apps en las que se pueden llevar a cabo casi cualquier gestión de manera mucho más cómoda y sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Lo mismo sucede con los cajeros de supermercado. Cada vez es más común encontrar sistemas de autoservicio de pago con el fin de librarnos de largas colas. Además, muchas entidades han comenzado a poner en marcha asistentes digitales disponibles 24/7 a través del chat disponible en su app.

Personal de limpieza. En los últimos años, el desarrollo de robots cuya función es simplificar las tareas de limpieza ha ido en aumento. Por lo que se espera que sean ellos los que se encarguen de las labores de limpieza a partir de ahora. No es raro encontrar en cualquier hogar pequeños robots que se encargan de dejar el suelo reluciente. Hay que destacar que el mercado de robots de servicios personales y domésticos ha crecido un 20% en el último año, como asegura el informe realizado por la Universidad antes mencionado.

Call Center. La atención al cliente es uno de los aspectos que más cambiará. El personal de call center será remplazado por chatbots, los cuales han evolucionado de manera notoria mostrando un lenguaje casi humano. Además, en poco tiempo los robots encargados de solucionar los problemas serán capaces de captar los estados de ánimo y dar un trato personalizado.

Pero como en todo, los cambios tienen dos caras. La transformación digital no solo acabará con muchos puestos de trabajo, sino que también los creará. Hay estudios que hablan de que en España en la próxima década se crearán más de 3 millones de empleos relacionados con el mundo digital, especialmente en los relacionaos con la robótica, drones, ciberseguridad, big data e inteligencia artificial.

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, “No cabe duda de que el mercado laboral está cambiando rápidamente. Profesiones que hace tan sólo unos años eran estables, hoy han desaparecido. La idea de una profesión asegurada para toda la vida es cada vez más improbable y, ante esta situación, la mejor defensa es la formación continua y la actualización constante. En estos momentos, no podemos quedarnos atrás. Por eso, desde la escuela promovemos programas muy en línea con la situación y demanda del mercado actual”.

