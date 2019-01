La Nueva Roma sale publicada en Amazon Comunicae

jueves, 10 de enero de 2019, 15:28 h (CET) Nueva novela digital de ciencia-ficción para los amantes del género de reciente publicación en la plataforma de Amazon kindle La Nueva Roma, segunda novela del escritor toledano Ángel Cerdeño Moreno, ha sido publicada y puesta ya a la venta en el formato Ebook de Amazon a finales de diciembre de 2018, antes de su edición en papel como oferta de lanzamiento.

Portada en la revista digital del Club de la Fábula, una de las publicaciones on-line de ciencia-ficción con más seguidores, por su interesante planteamiento en el cual el mundo occidental "vuelve a unirse de nuevo como en los pretéritos tiempos del Imperio Romano" gracias a un definitivo Renacimiento del arte y la cultura, según Edudardo Carretero H., "el suspense y la intriga están servidos para atrapar al lector en el mundo futuro de la Nueva Roma".

El argumento se sintetiza en el peligro de una poderosa organización política que comienza a perseguir y ejecutar a los cristianos como hicieron los nazis con los judíos. La Unión Europea es la nueva superpotencia y se verá obligada a intervenir para que la historia no vuelva a repetirse dentro de una trama llena de avances sorprendentes en el escenario de un tercer renacimiento artístico, cultural y tecnológico, capaz de dejar atrás conceptos trasnochados que despojaban a la Humanidad de su verdadera identidad perdida.

La crisis de Occidente, acosado por números problemas sociales y medioambientales, será superada y dará a luz una nueva era, una utopía universal más dinámica y optimista, pero no todo es de color de rosa: Marco es seducido por Ariadna, una eficiente agente especial, para que le informe de las ocultas intenciones de los dirigentes del partido neonazi, de manera que se verá envuelto en un complicado juego de espías para evitar su triunfo en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Más información en el siguiente enlace:https://www.amazon.es/dp/B07MDDH5MF

