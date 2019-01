El 63% de los desempleados con discapacidad cree que no encontrará trabajo en 2019, según Fundación Adecco Comunicae

jueves, 10 de enero de 2019, 15:29 h (CET) Según el informe ¿Qué 3 deseos le piden al nuevo año las personas con discapacidad?, el empleo se encuentra en el centro de sus deseos: Un 71% pide a 2019 un puesto de trabajo, pero añade que éste sea digno, que se le valore por su talento y que no se le considere "una cuota" Por segundo año consecutivo, la Fundación Adecco presenta el informe ¿Qué 3 deseos le piden al nuevo año las personas con discapacidad?, un trabajo cuyo propósito es dar voz a las personas con discapacidad, poniendo de relieve sus necesidades, demandas y reivindicaciones. Este trabajo basa sus conclusiones en una encuesta a 200 personas con diferentes tipos de discapacidades residentes en España, todas ellas en edad laboral.

Cabe señalar que el empleo siempre ha estado muy presente entre las aspiraciones de las personas con discapacidad, como eje que favorece su autonomía, realización personal, normalización e inclusión sociolaboral. Las cifras oficiales reflejan un incremento de la contratación de personas con discapacidad; sin embargo, su presencia en las empresas ordinarias aún resulta exigua.

El reto para 2019 es, según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “promover y afianzar su presencia en la empresa ordinaria, el entorno donde la inclusión alcanza su máxima coherencia, pasando la discapacidad a un segundo plano y cobrando protagonismo el talento y las fortalezas profesionales”.

El empleo, en el centro de sus deseos

Según la encuesta realizada, el TOP 5 lo componen:

Empleo: 71% Salud: 33% Mejora de recursos de apoyo y económicos: 22% Formación: 21% Independencia: 13% Una vez más, el empleo vuelve a situarse en el centro de los deseos de las personas con discapacidad: el 71% pide a 2019 un puesto de trabajo en el que poder realizarse personal y profesionalmente.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados no demanda un empleo, a secas, sino que añade una aclaración o apellido a este activo tan esencial: empleo "digno, estable, en el que se me reconozca por mi talento, en el que me valoren mis compañeros, o donde pueda ser de verdad uno más", son algunas de las respuestas.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “las personas con discapacidad piden a 2019 un empleo, sí, pero en pleno siglo XXI desean que su contratación no obedezca exclusivamente a una obligación legal, sino ser valorados por su talento y competencias. No en vano, esta es la única vía para sentirse realizados personalmente y que su contratación sea sostenible en el tiempo”.

En este sentido, los encuestados lo tienen claro: a pesar de que existe una ley que ampara su contratación, la discapacidad sigue siendo un obstáculo para acceder al mercado laboral (un 77% de los encuestados así lo declara). Del mismo modo, el 89% opina que el certificado de discapacidad se convierte en un lastre para promocionar u ocupar puestos de responsabilidad en las empresas en las empresas. Según una de las encuestadas: “entras por una cuota y es difícil quitarte ese sambenito”.

De este modo, las personas con discapacidad ponen sobre la mesa que, en muchas ocasiones, su situación laboral está muy condicionada por su discapacidad, echando en falta sensibilidad y concienciación para que se les valore como profesionales que pueden y deben aspirar a las mismas condiciones que los demás.

Salud, recursos económicos, formación e independencia

¿Cuál es el segundo deseo más destacado por las personas con discapacidad? Un 33% de los encuestados ha coincidido en señalar la salud personal y familiar como una prioridad para 2019. Una aspiración que también se ha ligado al deseo de que el año que viene se destinen más recursos económicos tanto a la investigación de enfermedades raras o a la obtención del certificado de discapacidad (22%), como al propio desarrollo de las personas con discapacidad.

A continuación, un 21% pone de relieve el deseo de tener la posibilidad de mejorar su formación durante 2019, como trampolín para convertirse en un profesional más competitivo y acceder al mercado de trabajo con garantías.

Por último, cierra el TOP 5 de deseos la aspiración de llevar una vida independiente (13%). En este sentido, un 68% de los encuestados destaca encontrar dificultades para vivir de forma autónoma, debido a barreras económicas y de accesibilidad.

Una aspiración, ¿frustrada?

A pesar de que el empleo es el principal deseo para las personas con discapacidad, la mayoría (63%) no confía en que éste se cumpla durante 2019. Detrás de esta realidad, se encuentran principalmente con situaciones de desempleo de larga duración: un 76% lleva más de un año en paro. Según Mesonero: “este tiempo prolongado sin trabajo hace que la confianza de las personas con discapacidad se vea menoscabada, lo que a su vez contribuye a la cronificación del desempleo. Por ello, es fundamental reforzar la red de apoyos y recursos que las personas con discapacidad tienen a su disposición, empoderándolas, y acercándoles los conocimientos y actitudes clave que les permitan recuperar su autoestima y competir en el mercado laboral en condiciones de máxima igualdad”.

Mayor accesibilidad tecnológica

La accesibilidad también ocupa un lugar importante entre las inquietudes de las personas con discapacidad; concretamente la accesibilidad tecnológica. Un 70,4% cree que los avances tecnológicos podrían mejorar su calidad de vida en 2019, pero la mayoría (80%) alerta de un desconocimiento del mundo tecnológico sobre el ámbito de la discapacidad, lo que dificulta que estos avances se conviertan en una prioridad. Para ello, es fundamental un acercamiento del mundo tecnológico al de la discapacidad, de modo que los desarrolladores, programadores y expertos en tecnología sean conocedores de sus necesidades y puedan dar a la tecnología una dimensión más social.

En este aspecto, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, afirma que “las personas con discapacidad reclaman una tecnología inclusiva que, en su constante evolución siempre vaya de la mano de la accesibilidad. Además, hay que vigilar que los sesgos y prejuicios, aún presentes en una gran parte de la sociedad, no se trasladen a los algoritmos de decisión cuando se otorga a la tecnología la capacidad de tomar decisiones, como es el caso de la Inteligencia Artificial”.

¿Qué le piden al empleo las personas con discapacidad que ya lo tienen?

El empleo ocupa la máxima prioridad entre las personas con discapacidad que no se encuentran ocupadas. Pero, ¿y cuándo encuentran empleo? ¿cuáles son sus anhelos? Llama la atención el hecho de que, a pesar de tener una ocupación, el empleo no desaparece de entre sus inquietudes. Así, y aunque los primeros puestos lo ocupan la salud (91%) y el bienestar familiar (73%), el trabajo está presente entre las respuestas de un 60% de los encuestados.

Dentro de los deseos relacionados con el empleo, el principal es conservar el puesto de trabajo (90%), seguido de un 79% que menciona aspectos relacionados con la normalización de la discapacidad en la empresa: “dejar de ser una cuota”, “sentirme uno más entre mis compañeros” o “no sentirme continuamente diferente en mi puesto”, son algunas de las respuestas.

A continuación, un 51% pide una mayor accesibilidad, tanto para acceder a su entorno de trabajo como para poder ejercer sus funciones, seguido de un 47% que alude a la conciliación, como elemento fundamental para poder compatibilizar su desarrollo profesional con su salud y su vida personal. Además, un 41% menciona el teletrabajo como fórmula de flexibilidad que le permitiría poder desempeñar sus funciones de una forma más sencilla, cuando no sea posible desplazarse a su puesto de trabajo.

Si se quiere descargar el informe compleo, se puede hacer aquí

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Madrileños y barceloneses tiran del mercado de la segunda vivienda en España, según Vitrio Materialesdefabrica.com supera los 3,5M € en 2018 El precio medio de la vivienda en Andalucía se encuentra un 71% por encima del presupuesto de los andaluces La Nueva Roma sale publicada en Amazon AleaSoft: La ola de frío trae subidas de precio, demanda y eólica