Conferencia de compliance para empresas, el 17 de enero en la sala de conferencias de Koperus

jueves, 10 de enero de 2019, 11:42 h (CET) La Conferencia será impartida en castellano e ingles por los abogados y asesores de despacho internacional KOPERUS BLS El Compliance es una necesidad empresarial para evitar riesgos legales, optimizar los recursos y reducir los costes. Es una inversión con retorno.

En los últimos años se habrá escuchado hablar de Compliance como una vía de prevenir a una empresa de incurrir en Responsabilidad Penal y conocer que es una tendencia al alza.

Muchos empresarios definen el Compliance como “un tocho muy costoso que el día de mañana puede que te salve de la cárcel”.

Si bien, el Compliance es mucho más que eso – aunque una protección eficaz frente a una eventual responsabilidad penal ya es un motivo de peso para implementarlo – también puede ayudar a una compañía a optimizar recursos internos y a generar una mayor rentabilidad, así como prevenir las sanciones administrativas.

"¿Conoce porque es necesario el Compliance, cómo aplicarlo y rentabilizarlo? ¿Realmente está preparada su empresa para afrontar Nuevos Riesgos Legales? ¿Conoce cuánto le podría costar el hecho de no estarlo?"

El próximo 17 de enero de 2019 a las 10 horas, C/ Borrell i Soler 8, bajos, Barcelona, KOPERUS dará una Conferencia de 1h30min de duración, enfocada a las empresas, donde se les explicará la necesidad de implantar modelos de Compliance, los riesgos y responsabilidades a los que se está expuesto si se carece de él, así como los beneficios y ventajas competidoras que aporta.

KOPERUS – es un despacho profesional internacional, integrado por abogados plurilingües, especializados en diversas ramas de Derecho español e internacional, así como por profesionales y consultores de distintos ámbitos, con el fin de ofrecer a las empresas el asesoramiento global. El departamento de COMPLIANCE de KOPERUS está compuesto por abogados de área de Derecho Mercantil, de Derecho Penal y Derecho Tributario, así como por asesores en seguridad y gestión de riesgos. KOPERUS elabora protocolos de COMPLIANCE acorde a las necesidades de cada empresa, incluyendo los protocolos de Protección de Datos, de Riesgos Laborales, de Prevención de Blanqueo de Capitales, de Prevención de Responsabilidad Penal, Código Ético y de Conducta, Protocolos internos de actuación, acompañamos a la empresa en su implantación y realizamos las inspecciones para comprobar su correcto funcionamiento.

La asistencia a la Jornada es totalmente gratuita, pero requiere previa inscripción y confirmación de asistencia.

Inscripción vía correo electrónico a info@koperus.com, indicando datos del asistente, empresa que representa, sector de la empresa, datos de contacto de asistente y de la empresa.

A las 12 horas se repetirá la conferencia en inglés, solo si hay el quorum necesario. A los que se inscriban a la Conferencia en inglés, se ruega que indiquen si, en el caso de no conseguir el mínimo de inscripciones para la sesión en inglés, están interesados en asistir a la que se dará en castellano.

En este enlace se encontrará toda la información sobre la Conferencia, el programa y los ponentes.

Aquí se podrá descargar el folleto informativo

https://es.koperus.com/compliance-conferencia-gratuita/

KOPERUS Business & Legal Services

C. Borrell i Soler 8, bajos, Barcelona (Pedralbes)

T: +34 931190297

M: +34 692208354

info@koperus.com

www.koperus.com

