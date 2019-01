Grigor Dimitrov nuevo embajador global de Vitamin Well Comunicae

jueves, 10 de enero de 2019, 11:56 h (CET) Vitamin Well, la compañía sueca de bebidas funcionales, se enorgullece de anunciar a su último miembro del equipo de embajadores globales, el tenista profesional Grigor Dimitrov Vitamin Well continúa su compromiso con el mundo del deporte, y ahora anuncian a Grigor Dimitrov como parte del equipo de embajadores globales. La incorporación al equipo del atleta de 27 años marca un paso importante para Vitamin Well, reforzando su posición dentro del tenis.

Como embajador, Dimitrov participará en actividades relacionadas con los principales eventos de tenis y trabajará las RRSS junto con Vitamin Well. Habiendo ganado el Open de Estocolmo de 2013 y habiendo vivido en Suecia durante un tiempo, la decisión de Dimitrov de colaborar con la reconocida marca sueca fue algo natural.

“Vitamin Well está siempre a la vanguardia y se atreve a ser innovadora, lo que va bien con mis valores. Siempre he sido un fanático de los productos, y me siento muy bien representando por una compañía sueca ya que tengo muchos recuerdos de cuando viví́ allí́. Va a ser una gran temporada de tenis junto con Vitamin Well”, dice Grigor Dimitrov.

Grigor Dimitrov es el tenista búlgaro más exitoso de todos los tiempos. Ha ganado ocho títulos individuales ATP durante su carrera, incluido el Open de Estocolmo en 2013, su primer título ATP. Su mayor ranking ATP fue #3 del mundo, que logró en noviembre de 2017 tras ganar las finales de Nitto ATP.

Grigor Dimitrov se está preparando para el Open de Australia 2019, que tendrá lugar del 14 de enero al 27 de enero.

Sobre Vitamin Well

Vitamin Well AB es una empresa sueca de bebidas funcionales que desarrolla y produce bebidas enriquecidas con vitaminas y minerales, como una alternativa más inteligente y saludable a los refrescos, zumos y otras bebidas.

Para obtener más información, visitar www.vitaminwell.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.