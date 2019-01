Las 4 claves para acertar con un regalo de perfumes baratos según Similar Parfum Comunicae

jueves, 10 de enero de 2019, 12:25 h (CET) Un perfume con materia prima de calidad que logra notas olfativas duraderas es la mejor opción para sorprender a los seres queridos Sin duda alguna, uno de los regalos cada vez más en alza son los perfumes de imitación, que logran las mismas características -o incluso mejores- que los originales.

Similar Parfums ofrece una serie de claves para elegir el que más se adapta a los gustos y preferencias del receptor del producto, teniendo así la certeza de que lo escogido será todo un acierto.

¿Hombre o mujer?

Esta es la cuestión más importante: aunque existe una gran variedad de productos unisex, sigue siendo necesaria su diferenciación por géneros por la demanda del mercado y por las distintas notas aromáticas que aportan.

Así, un aroma amaderado u oriental puede definir la robustez y el carácter del hombre, mientras que la frescura de los aromas cítricos o florales combinan a la perfección con la esencia femenina. No obstante, siempre se puede recurrir a los perfumes unisex que vienen bien a cualquiera de los dos géneros.

Duración

Siempre que alguien se aplica un perfume, busca en él que perdure impregnado en su piel durante toda la jornada. Aquellas fragancias con las materias primas más concentradas y de mayor calidad son aquellas que perduran durante largas horas en la piel de quien lo disfruta.

Asimismo, existen distintos productos que, por sus ingredientes, limita su durabilidad a un corto espacio de tiempo, como es el caso de las colonias o los eau de toilette.

PH de la piel

Si conoces este aspecto de la piel del receptor del perfume, tendrás una información muy importante para dar con la fragancia que mejor le puede venir.

Si la piel es ácida (pH entre 15 y 20), se recomiendan productos amaderados o dulces; si es alcalina (mayor de 21), conviene usarse perfumes frescos; y si se trata de una piel neutra (entre 16 y 20), combina con cualquier tipo de producto.

Ocasión

Cuando se piensa en regalar un perfume, sea del tipo que sea, hay que pararse a reflexionar sobre si se quiere que sea usada en ocasiones especiales o para el día a día.

El perfume o elixir son las mejores opciones para las ocasiones especiales, ya que su alta concentración permite que dure más tiempo, con notas aromáticas de categoría; no obstante, para momentos en que estarás fuera poco tiempo, es valorable recurrir a las colonias o eau de parfums.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.