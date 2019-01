Los programas de nómina, la herramienta de recursos humanos para calcular sueldos Ideales tanto para empresas que quieren agilizar el trabajo relativo a cálculos y pagos Redacción Siglo XXI

jueves, 10 de enero de 2019, 12:00 h (CET) Cuando se dirige una empresa una de las primeras cosas de las que hay que ocuparse es de hacer cálculos de gastos y pagos a empleados. Cada puesto de trabajo debe ser remunerado en base a diferentes criterios según la legislación laboral, por lo que no resulta nada sencillo tener todo esto bajo control.

Actualmente hay muchos recursos digitales que pueden facilitar el trabajo a los equipos de recursos humanos. los programas de nómina son la principal herramienta usada hoy en día para poder hacer un buen cálculo del salario de nuestros trabajadores. Debes elegir uno que se adapte a tus necesidades y la de tu empresa. Hay varios, desde los más sencillos de manejar, hasta sistemas más complejos que pueden dar muchos más servicios.

¿Son difíciles de manejar los programas de nómina? Estos programas son ideales tanto para empresas que quieren agilizar el trabajo relativo a cálculos y pagos, como para aquellos emprendedores que no tienen amplios conocimientos sobre economía, pero que su creciente negocio les obliga a tener empleados y a trabajar en base a la compleja legislación que existe al respecto.

Los softwares de nómina pueden ser mono empleados, o multi empleados, es decir, que el acceso puede ser de una persona o de varias. Vienen automatizados para que sea sencillo poderlos usar de forma intuitiva como cualquier programa web. Así simplifican las tareas difíciles y evita los cálculos manuales.

Dada la gran cantidad de programas para automatizar nómina que existen actualmente, es difícil decidir cuál encaja mejor en nuestra estructura empresarial. Para ello existe una aplicación llamada Appvizer que puede ayudarnos a decidir. Este programa te ayudará a comparar el software de los programas de nómina para que puedas elegir entre los mejores. Es una herramienta muy útil ya que delimita tus opciones, siempre seleccionando los que se adapten más a las necesidades de tu negocio.

Los mejores programas de nómina disponibles Nominasol: Este es un software de nómina multiempresa, que tiene una versión de descarga online o de instalación en PC. Es ideal para los principiantes ya que es gratis, fácil de instalar y no tiene límites de uso. Al ser multiusuarios se puede instalar en tu red local.

NóminaNet: Este software es de la empresa Golden Soft, S.L. Este programa es muy usado por los departamentos de recursos humanos y los despachos. Es una herramienta robusta que no es gratis, pero los primeros tres meses las actualizaciones viene incluidas en el precio de compra.

Altai: Creado por la empresa Altai Soft, S.L. este programa incluye una gestión muy completa y es ideal para crear liquidaciones directas, procedimientos ERE, y gestiones IRPF. Es de pago, pero las actualizaciones son gratuitas. Si deseas una herramienta automatizada y estándar este software es ideal para ti.

Sage Noina Plus: La empresa Sage ha creado un software de nómina muy útil capaz de adaptarse a todo tipo de negocios. También es de pago (mensual o anual). Es muy seguro, fácil de usar y rápido, ideal para aquellas personas que son principiantes y necesitan de una herramienta sencilla para aprender a manejar este tipo de sistemas. Lo que más destaca de este programa es su sencillez.

a3nomina cloud: Creado por la empresa de Wolters Kluwer, es ideal para el trabajo rápido, ya que desde que es instalado automatiza el cálculo y accede directamente a todo el archivo de la información de los empleados. Es uno de los más económicos del mercado, ideal para las pymes pues tiene solución cloud y no requiere de mantenimiento ni instalación.

Nómina 3: La empresa informática 3 ha creado un software de nómina multiempresa pensada para resolver de manera rápida y ágil los problemas de cualquier pyme, automatizando la confección de los contratos y las cotizaciones, el seguro social y los demás beneficios de los trabajadores de tu empresa, incluso puede generar la documentación legal asociada al personal. Es un software muy completo y fácil de manejar.

Club de Asesor: de la empresa Club de Asesor, es un programa muy económico y completo para llevar la gestión laboral del personal de todo tipo de empresas, funciona bajo un régimen general con calculo automatizado. Permite generar las declaraciones anuales, trimestrales o mensuales, envió telemático de incapacitados a INSS, acepta realizar transferencias bancarias, afiliaciones a través del sistema de red, e incluye un portal para empleados.

