Agenda del ocio 2019: entradas.com expone las citas culturales imprescindibles

Conciertos, teatro, cine, deporte etc. entradas.com hace un repaso de todos los planes que arrasarán este año El nuevo año arranca acompañado de una intensísima y excitante agenda cultural que traerá grandes películas de maestros del cine como Tarantino, Scorsese o una nueva entrega de la saga Star Wars de la mano de J.J. Abrams. Además, este año los españoles podrán disfrutar de grandes giras y conciertos como Alejandro Sanz o Mark Knopfler y, como no, los mejores shows y exposiciones en toda la península. entradas.com propone renovar el calendario y añadir todas y cada una de las grandes citas de 2019: año nuevo, agenda nueva.

Enero

BANKSY: Genius or Vandal? Del 6 de diciembre al 10 de marzo tendrá lugar en el ESPACIO 5.1 de IFEMA la primera gran muestra sobre el iconoclasta artista británico que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una incógnita. Esta muestra no aprobada por el artista acerca al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de 70 creaciones. Obras originales y esculturas procedentes de colecciones privadas internacionales que se exhiben en España por primera vez. Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie 'Niña con globo', similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en la casa de subastas Sotheby’s.

Los amantes del fútbol tienen por delante un año cargado de partidos de La Liga. El mes de enero, por ejemplo, el Real Madrid C.F se enfrenta al Sevilla FC en el estadio Santiago Bernabéu. Las entradas para este y otros partidos del Real Madrid C.F. ya están a la venta en la web de entradas.com.

Febrero

Disney on Ice: del 22 de febrero al 3 de marzo en Madrid, del 7 al 10 de marzo en Zaragoza y del 14 al 17 de marzo en Barcelona son las citas para disfrutar con los más pequeños de este espectacular show disponible por primera vez en Europa. Saltos de vértigo, atrevidas acrobacias, una técnica de patinaje impresionante y los adorables amigos de Disney que llevan acompañando al público durante generaciones convierten a Disney on Ice en una experiencia que la familia nunca olvidará.

Sidecars continúan presentando por toda España su cuarto disco ‘Cuestión de gravedad’, que les ha catapultado como una de las más firmes apuestas de la actualidad musical. La banda madrileña le da una nueva vuelta de tuerca a las canciones de su último disco y presenta esta gira de teatros que llegará a la capital el mes de febrero. Entradas ya a la venta.

Marzo

Una de las noticias del año es el regreso de Ketama. En un momento en que el flamenco vuelve a hacerse amigo de las músicas más jóvenes y urbanas, conviene recordar quién comenzó a fusionar el género con el pop y abrirlo a un público sin prejuicios y ávido de buenas canciones. Los Carmona estarán el mes de marzo en Barcelona en un concierto que se anticipa como inolvidable.

El baloncesto también estará muy presente a lo largo de 2019 gracias a los partidos de la Liga ACB. El mes de marzo se celebra en Madrid el clásico que enfrenta al Real Madrid Baloncesto con el FC Barcelona Lassa. Las entradas para este y otros partidos de la Liga estarán a la venta en la web de entradas.com.

Abril

The World of Hans Zimmer. Los amantes de la música de cine no se pueden perder este espectáculo que llega en abril a Madrid y Barcelona. Más de 100 músicos y solistas en escena, y una impresionante producción de vídeo, iluminación y sonido que interpretarán temas míticos de la historia del cine como: El Rey León, Gladiator, Los Piratas del Caribe o Batman.

El mítico Mark Knopfler visitará España en el mes de abril. Se trata de uno de los artistas más aclamados y exitosos de todos los tiempos que acaba de anunciar esta nueva gira mundial con su banda para 2019 que hará parada en Madrid, Barcelona o Pamplona.

Lukas Graham, grupo revelación de 2016, triplemente nominado a los premios Grammy por su homónimo álbum regresa a nuestro país con dos únicos conciertos. Se verá en Barcelona (16 de abril en Razzmatazz) y Madrid (17 de abril en La Riviera) para presentar su próximo álbum de estudio: The Purple Album.

Mayo

Con más de 25 millones de discos vendidos, Alejandro Sanz es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial y el artista español con mayor número de premios Grammy. Durante cuatro semanas del mes de junio de 2019, Sanz recorrerá el país con un gran espectáculo concebido para grandes recintos: #LaGira.

Julio

La edición 2019 del festival Guitar BCN ya calienta motores, y lo hace presentando un primer bloque de artistas confirmados con querencia por los versos inspirados y la sensibilidad acústica. Uno de los platos fuertes de esta edición será el concierto de Toto el mes de Julio. El mítico grupo de Los Angeles aterriza en Guitar BCN con una actuación única en España, como parte de la gira mundial 40 Trips Around the Sun.

Una nueva obra de Tarantino llega al cine para sorprender con su personal estilo y con una polémica historia: los asesinatos de la Familia Manson. Once Upon a Time in Hollywood es una cinta de crimen y misterio escrita y dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, entre otros grandes nombres, que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las obras maestras del controvertido director. En cines a partir del 26 de julio de 2019.

Agosto

David Bisbal, Raphael o Diana Krall son algunos de los artistas que estarán el año que viene en la nueva edición de Starlite. Cada día el festival ofrece una completa oferta de ocio que incluye conciertos, desfiles de moda, premieres de cine, exposiciones de arte y gastronomía de todos los rincones del mundo.

Septiembre

Vanesa Martin regresa a los escenarios con su nueva gira 'Todas las mujeres que habitan en mí'. La cantante vuelve al directo después de un tiempo de descanso tras la exitosa 'Munay', una de las giras más importantes del año pasado en España de la que pudieron disfrutar más de 200.000 personas. El mes de septiembre Martin llega a Madrid y las entradas ya están a la venta.

Llega al Teatro Amaya de Madrid el Premio Molière 2017: JUNTOS, de Fabio Marra. Una obra teatral profunda e inteligente donde tragedia y comedia van de la mano, con un elenco de excepción, entre los que encuentran: Kiti Mánver, Melani Olivares, Gorka Otxoa o Inés Sánchez.

Octubre

Manet, Degas, los impresionistas y la fotografía: un recorrido por la influencia mutua entre la fotografía y los pintores del impresionismo que está programada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a partir del 15 de octubre del 2019 hasta el 26 de enero del próximo año.

Noviembre

A finales de 2019 llega a los cines uno de los estrenos de Disney más esperados por los más pequeños (y no tan pequeños): Frozen 2. Se volverá a disfrutar con las aventuras de Elsa y Ana y su inseparable Olaf. Las entradas para esta película y el resto de estrenos de la temporada estarán disponibles en entradas.com para cines de toda España.

Diciembre

El 20 de diciembre se estrena Star Wars Episodio IX, el esperado final de la tercera trilogía de la saga. De momento todo lo que envuelve a este esperadísimo largometraje está envuelto en el misterio y la rumorología, con posibles viajes en el tiempo y la vuelta de Kylo Ren convertido en un auténtico villano – puede que retomando máscara. Lo que sí promete J.J.Abrams es no defraudar con este nuevo proyecto.