Nace To-Do-Valencia para ofrecer planes alternativos en Valencia

miércoles, 9 de enero de 2019, 15:30 h (CET) La web, además de explorar los planes existentes en Valencia ciudad, abre un abanico de posibilidades con planes de hasta una hora en coche de la ciudad El pasado mes de diciembre se lanzó oficialmente To-Do-Valencia.com, una web cuya finalidad es salir del turismo tradicional y proporcionar planes alternativos a los turistas que visitan Valencia.

Según explica su fundador: "Hasta ahora casi todos los portales de turismo se enfocan en cosas que ver: monumentos, museos, etc. To-Do-Valencia se orienta al segmento de la población que busca planes diferentes en los que uno se empapa de la cultura y gastronomía de Valencia de una forma divertida. Además, este nuevo portal cuenta con la ventaja de estar exclusivamente centrado en la provincia de Valencia, por lo que existe un mayor conocimiento de los planes y atracciones locales".

La web, además de explorar los planes existentes en Valencia ciudad, abre un abanico de posibilidades con planes de hasta una hora en coche de la ciudad. Planes como hacer Surf en Cullera, Kitesurf en el Perelló, escalada en Chulilla, comer paella en El Palmar, ir a la Cueva de las Palomas en Buñol, etc. son algunos de los planes que presenta To-Do-Valencia cerca de la capital del Turia.

Las actividades y lugares de interés vienen divididos en categorías y zonas geográficas. Las zonas son: El Carmen, Centro, Albufera, Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Cabanyal, Ruzafa, el antiguo cauce del Turia y las afueras de Valencia. Por otro lado, las categorías que se pueden encontrar en la web son: Playa, sitios de fiesta, eventos, alojamiento, restaurantes, compras, cosas que ver y cosas que hacer. Lo que diferencia a To-Do-Valencia del resto de sitios es precisamente el foco sobre éste último, cosas que hacer.

Víctor Momparler, fundador de To-Do-Valencia ha participado anteriormente otros proyectos digitales como el portal Todopatinetes.com. Victor y su socio vendieron el portal tras haber conseguido, en tan sólo un año de vida, más de mil visitas al día de forma orgánica. Víctor comenta que pretende replicar el éxito de Todopatinetes y explica que dio con la idea de To-Do-Valencia tras descubrir lo difícil que resultaba encontrar planes diferentes en Valencia y otras ciudades europeas: “El problema es que en los grandes portales los planes más comunes (monumentos y museos) son los que más se visitan y más valoraciones tienen. Esto hace que posicionen mejor y quiten visibilidad a los planes alternativos.”

La web está ahora mismo en fase incipiente pero, pese a ello, presenta ya un diseño y estructura robusta. Victor comparte sus previsiones para 2019: “Este año va a estar dedicado al crecimiento y, por tanto, dando a conocer una Valencia diferente a miles de usuarios”.

