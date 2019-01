beaprincess: tendencias en anillos de compromiso Comunicae

miércoles, 9 de enero de 2019, 14:40 h (CET) Esta joyería online trae consigo las últimas tendencias en anillos de compromiso. Combina su filosofía de empresa familiar con la venta online, poniendo a disposición de sus clientes la mejor joyería online. Descubrir con beaprincess las diferentes colecciones de anillos de compromiso, anillos vintage, solitarios, en oro blanco y diamantes y piedras preciosas de otros colores Oro y diamantes son la marca de la firma de joyería online beaprincess.com.

La empresa de joyería beaprincess nace en 1957 en un taller de Barcelona. En sus inicios la marca se dedicaba a proveer joyerías tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

A día de hoy, la filosofía de esta marca familiar sigue siendo el diseño y creación de joyas conservando la tradición en manos de sus maestros orfebres siguiendo en el mismo taller de sus inicios.

Sus colecciones se caracterizan por su atemporalidad y presenta una amplia gama de colecciones, siendo los anillos de pedida o compromiso una de las colecciones más representativas.

Dentro del mundo del compromiso, cada vez se ve como diferentes tendencias, se imponen y por ejemplo el estilo ‘Vintage’, se impone dentro de aquellas mujeres con una visión más romántica. Vintage, una línea inspirada en las joyas de la época victoriana, época eduardiana y Art Déco de mediados de 1900, en la que se pueden encontrar piezas inspiradas en joyas antiguas de la realeza o tesoros familiares.

El modelo Tatiana, recuerda al modelo de anillo de pedida que lleva la it girl, Tatiana Santo Domingo en oro blanco y una aguamarina, así como el Katherina se asemeja al estilo de anillo que Carlos Torreta le regaló a Marta Ortega.

No se puede olvidar el clásico anillo Kate, inspirado en el anillo de compromiso de la princesa Diana que posteriormente pasó a Kate Middleton que se caracteriza por su precioso zafiro central.

Las piedras preciosas de color se convierten en tendencia en los anillos de pedida.

Sin embargo, los modelos clásicos, siempre serán referencias dentro del sector del compromiso. El anillo Forever se ha convertido en uno de los iconosde la marca como el anillo solitario más vendido. El diamante engarzado al aire, la particularidad de esta pieza.

La influencer Chiara Ferragni se casó con un anillo muy tradicional, con un espectacular diamante central y con un aro de diamantes. Modelos como el Chiara o Athina, se han convertido en unos de los anillos más deseados debido a la atracción que genera esta italiana.

Para las novias más tradicionales, el solitario sigue siendo uno los preferidos.

