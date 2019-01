Tap Tap Tales y Aardman presentan 'La Oveja Shaun - Entrena tu mente' Comunicae

miércoles, 9 de enero de 2019, 06:08 h (CET) El estudio Aardman –creador entre otras de la mundialmente famosa serie de animación La oveja Shaun – y Tap Tap Tales – desarrollador de apps especializadas en contenidos educativos y de entretenimiento – han anunciado hoy la salida del nuevo título La Oveja Shaun - Entrena tu mente, una app interactiva que permite que toda la familia aprenda divirtiéndose. La nueva app, protagonizada por la mundialmente famosa oveja Shaun, está pensada para desarrollar las capacidades cognitivas mediante el juego La Oveja Shaun - Entrena tu mente

Entrenar el cerebro y ganar a los oponentes en un trepidante y emocionante juego competitivo donde solo el más listo, rápido y preparado ganará todas las batallas.es el objetivo.

La Oveja Shaun - Entrena tu mente es un emocionante videojuego para jugadores de 8 a 99 años en el que se podrá entrenar el cerebro en un total de 10 habilidades cognitivas de un modo rápido e interactivo.

Para poder jugar se debe utilizar el teléfono o la tablet como si fuera el mando de la consola de videojuegos y tratar de lograr la máxima cantidad de respuestas correctas en el tiempo que marca el cronómetro.

Para poder entrenar de la forma más eficiente posible se podrán guardar distintos perfiles de jugador y la dificultad de cada área se ajustará al nivel de conocimiento de cada jugador para que puedan continuar mejorando el aprendizaje con La Oveja Shaun - Entrena tu mente.

Contenido de la App

El inicio del juego se desarrolla en la Zona de Entrenamiento, donde los participantes deben ponerse a prueba en los siguientes campos; cálculo, percepción, memoria, lenguaje, espacio, razonamiento, visualización, discriminación.

A medida que mejora su puntuación, los jugadores pueden desbloquear hasta a diez rivales en la Zona de Batalla.

Cada rival tiene distintas habilidades y el jugador deberá ganarlos a todos de forma progresiva en un duelo donde se mezclarán todas las áreas de aprendizaje.

El objetivo final del videojuego es ganar a Shaun. Los desarrolladores afirman que el objetivo "no resulta nada fácil".

La Oveja Shaun - Entrena tu mente se puede descargar en todo el mundo desde App Store y Google Play.

Acerca de Tap Tap Tales

Tap Tap Tales son una start-up creadora de apps de gran calidad para niños, especializada en títulos educativos basados en los personajes infantiles más carismáticos. Desde su creación en 2014 han publicado 16 apps que ya han tenido más de 25 millones de descargas. Están situados en las primeras posiciones de los principales mercados de aplicaciones y se han consolidado como uno de los líderes mundiales en apps educativas infantiles.

Acerca de Aardman

Aardman es un estudio independiente y ganador de numerosos premios, con sede en Bristol (Reino Unido) y fundado por Peter Lord y David Sproxton. Aardman produce largometrajes, series, anuncios, entretenimiento y atracciones interactivos tanto para el mercado nacional como para el internacional. Sus producciones son innovadoras, entretenidas, brillantemente caracterizadas y llenas de encanto, reflejo del talento, la energía y el compromiso personal únicos del equipo de Aardman. Los trabajos del estudio han sido imitados a menudo, pero aun así la empresa sigue siendo líder en su campo, produciendo un estilo único de contenidos visualmente sorprendentes para cine, televisión, plataformas digitales y experiencias en directo en todo el mundo. En noviembre de 2018, Aardman se convirtió en una empresa cooperativa propiedad de sus trabajadores, lo que garantiza que el estudio siga siendo independiente y asegura el legado y la cultura creativa de la empresa en un futuro. www.aardman.com

Acerca de Aardman Rights & Brand Development

Aardman Rights and Brand Development son conocidos por desarrollar y crear personajes inmortales en todo tipo de medios. Están especializados en comercializar y hacer realidad el potencial comercial de sus propiedades de forma que celebren y respeten sus valores creativos intrínsecos. Entre los clásicos de su cartera se incluyen Wallace y Gromit, la oveja Shaun y Morph, y recientemente han adquirido la representación externa de gran número de primeras marcas infantiles. www.aardman.com/rights

Acerca de la Oveja Shaun

La Oveja Shaun, la serie televisiva de Aardman preferida por toda la familia, es reconocida en todo el mundo por su humor disparatado, su aspecto distintivo y sus personajes extravagantes, además de poder disfrutarla en múltiples plataformas. Shaun apareció por primera vez en la película de Wallace y Gromit de 1995 dirigida por Nick Park y premiada por la Academia Un esquilado apurado (Una afeitada al ras en Latinoamérica), para pasar posteriormente a protagonizar su propia serie, que se estrenó en el primer canal de la BBC en 2007. Ya en su quinta temporada, la Oveja Shaun se emite actualmente en 170 territorios de todo el planeta y es un icono internacionalmente reconocido con más de 5,8 millones de fans en Facebook. En 2015 se estrenó la primera película de la Oveja Shaun, coproducida por StudioCanal, que recibió el aplauso de la crítica a nivel mundial. Y el primer especial de media hora para televisión se emitió como inicio de la temporada de vacaciones en muchos canales. Shaun fue votada recientemente como el personaje infantil de la BBC más querido de todos los tiempos en una encuesta de Radio Times. Actualmente está en fase de producción la segunda película de la Oveja Shaun para su estreno en 2019.

