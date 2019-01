El Máster en Big Data de EAE forma en la doble visión de negocio y competencias técnicas

El perfil de Big Data es uno de los más demandados por el mercado laboral según el informe Epyce EAE Business School lanza el Máster en Big Data & Analytics que da las claves para formarse en uno de los perfiles más demandados en el mercado laboral, tal y como constata el informe Epyce. El objetivo del máster es comprender en profundidad las principales cuestiones tecnológicas y de negocio dentro del área de Business Intelligence, entender el marco conceptual las tecnologías aplicadas de big data y gamificación.

En el programa, se profundiza en el área funcional y/o técnica del IT, mediante la solución de casos prácticos que se producen en las empresas actuales. También se dan las herramientas para la toma de decisiones en proyectos complejos considerando los aspectos técnicos, económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.

El plan de estudios está formado por 70 ECTS y se desarrolla conjuntamente con el Consejo Asesor del área de Operaciones formado por 25 profesionales de empresas como Pepsico, Nike, DHL, Danone, Accenture, Fujitsu, Mango o Grupo Puig, entre otras. El plan se divide en seis grandes bloques: Business Transformation, que incluye Big Data & Analytics from Business and Industry Prospective, Business Performance analytics, Customer Analytics; Data Analytics & Visualization, que abarca data management y data visualization; Big Data & Data Science, de Big data technologies & architecture, Data science and advanced analytics; Personal skills, que engloba Leadership in a digital enviaronment y un ciclo de conferencias de expertos; Minors, que son materias optativas de distintas áreas sin relación entre ellas y el Trabajo Final de Master.

En el campus de Barcelona, el director del máster es Gustavo Ramírez, Business Intelligence Manager en SDG Group España, Consultor Certificado de SAP MM y Máster en Dirección Financiera por EAE Business School. En el campus de Madrid, el máster cuenta con la dirección de Izaskun López Samaniego, Design & Customer Experience Manager en Globant y licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras y diplomada en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid.

Aúna competencias técnicas-avaladas por la UPC- y de negocio

Uno de los puntos clave a destacar del Máster en Big Data & Analytics es que es el único programa que desarrolla competencias más técnicas, avaladas por la UPC (partner de EAE) juntamente con competencias claves en la gestión de negocios, avaladas por la trayectoria de EAE. Los participantes en el programa disponen de licencias gratuitas de software especializado en tiempo real en servidores de la escuela. Durante el curso se utilizarán tecnologías de Datawarehousing, analytics y machine learning como pueden ser las herramientas de Microsoft y Qlik o lenguajes como SQL y Python.

Por otro lado, a través de EAE Emprende, la Escuela proporciona recursos y el entorno necesarios para que los estudiantes emprendedores desarrollen nuevas ideas de negocio, con el acompañamiento a sus necesidades y de los inversores, así como de los estudiantes e investigadores. Entre los servicios que se ofrecen destacan la formación, la financiación y el acompañamiento al alumno emprendedor de EAE.

Por último, el Máster en Big Data de EAE ha sido reconocido entre los 55 mejores del mundo por QS 2018.