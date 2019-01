Cómo debe ser un formulario de contacto

Cuando creamos nuestra página web, tanto para nosotros mismos como para nuestro negocio, hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta. El contenido, diseño, usabilidad o las secciones que tendrá son algunos de ellos. Pero hay otro elemento muy importante de cara a conseguir información de los usuarios que navegan por ella y para fidelizarles y que vuelvan a nuestra web. Se trata de los formularios de contacto. Características de los formularios Un formulario de contacto es una manera de que las personas que visitan nuestro portal web establezcan comunicación con nosotros. De ahí que sea tan relevante que todo en él esté perfecto y que cuente con un diseño atractivo. Además, debe facilitar todo lo posible que cualquier visitante de nuestra página pueda contactar con nosotros.

Algunos de los aspectos que suele contener un formulario de contacto son los espacios para poner el email, el teléfono y el mensaje que se desee enviar. Igualmente, debe estar presente nuestro propio número de teléfono, nuestro correo, un mapa de contacto con la dirección de nuestro comercio, así como un enlace a nuestras redes sociales. Cómo crear un formulario de contacto Cuando creamos un formulario de contacto lo que queremos es que lo rellene el mayor número de personas posible. Y es que esto significará que nuestra web va por buen camino. Por tanto, debemos cuidar todos los detalles. Poca longitud y privacidad Así, es importante que no sea un formulario muy largo. Ya que si es demasiado extenso nos arriesgamos a que muchas personas no quieran completarlo por no sentirse cómodas o por falta de confianza. Únicamente debe contener aquellos aspectos que más nos interesen como el nombre, el correo y un lugar para que escriban su mensaje. Y no datos más personales como su dirección.

De hecho, la mejor opción para generar confianza es incluir nuestra política de privacidad debajo del formulario de contacto e informar a nuestros usuarios de que no compartiremos ni venderemos a nadie sus datos personales. Llamada a la acción, funcionamiento y diseño Algo importante es la llamada a la acción (call to action) de las personas que visitan nuestra web. Lo más habitual es incluir la palabra “enviar” como call to action para mandar el formulario, pero sería más recomendable ser más originales para captar más la atención. Por ejemplo, podemos poner “vamos” o “mándanos tu mensaje” y agrandar el botón y ponerlo de un color atractivo.

Finalmente, debemos cuidar y comprobar que nuestro formulario de contacto funcione de un modo correcto y también que tenga un diseño responsive, es decir, que esté adaptado a cualquier dispositivo móvil. Colocación del formulario Una vez creado nuestro formulario debemos pensar en qué zona colocarlo. Una opción es en la propia sección de contacto. Pero también se puede incluir en la parte de arriba de la página o al final del todo porque son lugares donde se suele buscar. Además, otro espacio en el que puede ser interesante colocarlo es al final de los post de nuestro blog.