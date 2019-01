SERMESA amplía su red de centros médicos con la adquisición de la Clínica Garbí de Torrent Comunicae

lunes, 7 de enero de 2019, 15:59 h (CET) Con el convencimiento de ser líderes en la prestación de servicios médicos de calidad, la empresa valenciana SERMESA ha ampliado su red de centros médicos con la incorporación de la Clínica Garbí de Torrent al resto de policlínicas que conforman el grupo SERMESA SALUD Con el convencimiento de ser líderes en la prestación de servicios médicos de calidad, la empresa valenciana SERMESA ha ampliado su red de centros médicos con la incorporación de la Clínica Garbí de Torrent al resto de policlínicas que conforman el grupo SERMESA SALUD

Tras esta adquisición, SERMESA dispone en la actualidad de instalaciones propias en Mislata, Valencia (c/ Xátiva), La Pobla de Vallbona, Alzira y Torrent ofreciendo todo tipo de servicios médicos, sociales, de prevención de riesgos laborales y servicios a aseguradoras desde 1988.

Luis Vicente Campos, director general de SERMESA, ha destacado la atención médico-sanitaria de calidad que la empresa es capaz de ofrecer. “Podemos estar orgullosos de ofrecer el mejor de los servicios estando presentes en todos los ámbitos medico-sanitarios. La incorporación de la Clínica Garbí no hace más que reforzar nuestra polivalencia consolidando a SERMESA como una entidad puntera en la prestación de servicios”, comenta.

Además, con motivo del 30º aniversario de la empresa, SERMESA ha presentado su nueva imagen corporativa adaptada a los nuevos tiempos. Una marca cercana, cálida, que evoca calidad y excelencia médica y que establece de forma clara las cuatro áreas sanitarias de la empresa. Una actualización dela identidad corporativa con la intención de convertir a SERMESA en una de las marcas más reconocida de las policlínicas fidelizando a los pacientes actuales y alcanzando a nuevos públicos.

Desde su fundación hasta ahora, SERMESA ha ido evolucionando con los tiempos. Desde la pionera clínica asistencial a posteriormente incorporar los reconocimientos para entidades mutuales. En su afán de ser útil a la sociedad y proporcionar una mayor calidad de vida a las personas, la empresa también ha apostado fuerte en el campo de los servicios sociales.

