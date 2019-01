Aumentan notablemente los usuarios del gimnasio en enero, el mes de los propósitos saludables Comunicae

lunes, 7 de enero de 2019, 16:03 h (CET) Uno de los propósitos más recurrentes cuando entra un año nuevo es el de ponerse en forma. Esto, apuntan los expertos, se puede demostrar fácilmente con las cifras de este sector, que registran un importante repunte de usuarios cada principio de año. "El sector de la práctica deportiva, además, vive una época especialmente buena con la aparición de nuevas profesiones", apuntan desde Esneca Business School “Ir más al gimnasio para ponerse en forma, adelgazar o no engordar”. Este es uno de los propósitos más recurrentes en España cuando entra un nuevo año. Así se refleja también en las cifras de clubes deportivos, gimnasios y otros servicios de este ámbito, que según los últimos datos ven en esta época del año como aumentan un 40% sus usuarios y visitantes.

“Se trata de una tendencia que no solo se nota en las instalaciones deportivas de gimnasios”, apuntan desde Esneca Business School, escuela de negocios online líder en territorio nacional en la que se pueden cursar másters y postgrados relacionados con las últimas tendencias en el mundo laboral del deporte, el fitness y la nutrición deportiva.

Nuevas tendencias deportivas

En España, el negocio de los gimnasios cuenta, aproximadamente, con un volumen de negocio superior a los 2.100 millones de euros. Además, unos 5 millones de españoles están apuntados en ellos. Unos números de la consultora Deloitte que, sin embargo, no tienen en cuenta el negocio y la tendencia creciente de los empleos alternativos dedicados a este ámbito.

“Uno de los ejemplos más claros es la creciente demanda de entrenadores personales, nutricionistas deportivos o coachs especializados en rendimiento deportivo”, explican desde Esneca, centro formativo en el que se puede encontrar la doble titulación de Máster en Personal Trainer + Máster en Coach Deportivo, “que permite que nuestros alumnos se especialicen en el ámbito y puedan avalar sus conocimientos”.

Y es que según los expertos, uno de los pasos previos imprescindibles para contratar a uno de estos profesionales es “asegurarse que cuentan con formación específica en el ámbito de la nutrición deportiva y los diferentes entrenamientos posibles”, apuntan desde la escuela de negocios.

