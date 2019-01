voIPer habla sobre WebRTC y da respuesta a las preguntas más frecuentes

voIPer es una empresa de comunicaciones líder en telefonía IP para empresas. Permite aumentar las funcionalidades en las comunicaciones de una empresa, reduciendo los costes hasta un 90% WebRTC (Web Real-Time Communications) es un proyecto de código abierto que permite a las empresas comunicaciones en tiempo real sin plugins a través de una API de Javascript. Con WebRTC se facilitan las aplicaciones de llamadas de voz, chat de video y compartimiento de archivo. Este servicio está ganando terreno rápidamente y se propone revolucionar los estándares de comunicaciones.

Según Emiliano Casas, gerente de voIPer “WebRTC es la habilidad de comunicarse en vivo con otra persona como si se estuviera justo al lado. WebRTC llena un espacio que faltaba en la web, ya que permite las comunicaciones en tiempo real con solo cargar una página. Es un nuevo avance para obtener una web abierta y fluida”.

Un análisis disruptivo sugiere que para finales de 2018 los usuarios individuales de WebRTC alcanzarán los 1.000 millones y las PCs, teléfonos inteligentes y tabletas que soporten WebRTC llegarán a 4.700 millones.

Emiliano Casas, responde a las preguntas más frecuentes sobre WebRTC que le han realizado clientes a lo largo del pasado año.

¿Qué es VP8?

“El VP8 (Formato de Compresión de Vídeo) es una especificación para codificar y decodificar video de alta definición tanto como un archivo como un flujo de bits para visualizar. Lo más importante es que es gratuito, ya que Google ha liberado todas las patentes del VP8 que le pertenecen bajo una licencia pública libre de regalías.”

¿Qué es WebRTC?

“WebRTC es un proyecto de código que facilita las aplicaciones de llamadas de voz, chat de video y compartimiento de archivos entre ordenadores remotos.”

¿WebRTC es seguro?

“Al igual que con cualquier archivo descargado de Internet es peligroso si el PC no tiene antivirus o configuración de firewall segura. Lo mismo se aplica para la descarga de aplicaciones de VoIP. Con WebRTC sin embargo no hay necesidad de preocuparse por esto, ya que no es necesario instalar ningún plugin o cliente en el ordenador. WebRTC ofrece cifrado punta a punta entre extremos sobre casi cualquier servidor garantizando las comunicaciones en tiempo real, privadas y seguras.

Además, WebRTC requiere del usuario para permitir explícitamente el acceso a su cámara y micrófono, lo que garantiza que el usuario sea consciente de que su cámara y micrófono se van a encender y serán usados. Cuando el usuario permite el acceso, un punto rojo aparecerá, proporcionando una clara indicación, de que se tiene acceso a los medios. De hecho, antes de utilizar WebRTC, los usuarios son notificados de que un sitio web específico está intentando acceder a su cámara y micro.”

¿Qué es una Conferencia Web?

“Una conferencia web o video conferencia es un servicio en línea que permite realizar reuniones en vivo, conferencias y presentaciones a través de Internet, particularmente sobre conexiones TCP/IP. Puede conectarse a la conferencia tanto por teléfono o utilizando un ordenador con micrófono a través de una conexión VoIP.”

¿Quién Soporta WebRTC?

“La habilidad de utilizar solo su navegador para llevar a cabo conferencias web de primera calidad, sin la necesidad de complicados procedimientos de múltiples pasos o instalaciones, es seguro lo más destacable. Aún es una tecnología joven pero su potencial ya es enorme.”

