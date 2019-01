Ingresos pasivos por internet: la forma más viable en la era virtual Comunicae

lunes, 7 de enero de 2019, 11:09 h (CET) Roxana Castillo, emprendedora en el mundo digital, explica cómo llegar a ser financieramente libre construyendo fuentes de renta pasiva por internet ''Hoy recibo un flujo saludable mensual de ingresos en forma automática por medio de mi negocio virtual'', expresa Roxana Castillo, emprendedora digital y creadora del blog www.mundovirtual.biz, en el cual imparte sus estrategias y experiencia.

"Tuve que trabajar horas interminables aprendiendo y al mismo tiempo creando mis activos digitales", comenta. "Valió la pena porque dirigir un negocio en línea me permite pasar más tiempo con mi familia y vivir sin estrés mental".

Roxana utiliza varias fuentes de ingresos pasivos diversificados para lograr una mayor seguridad financiera.

El desarrollo de la economía digital ha abierto oportunidades que rinden varios flujos de dinero, se cambian a piloto automático y luego se obtienen los beneficios financieros. No exigen pequeñas fortunas para empezar, a diferencia de la renta pasiva tradicional.

Además, con las oportunidades de internet, generar ingresos pasivos no se limita más a quien ya tiene dinero, negocios o inmuebles para alquilar. Tampoco se necesita ser un genio de la computadora. Es algo que cualquiera puede conquistar con enfoque y esfuerzo al principio, después se sigue rindiendo con mucho menos actividad.

Según Roxana, "para crear ingresos pasivos online y ser un empresario exitoso, en la actualidad se reduce casi completamente a la ejecución y la perseverancia".

La historia de Roxana

En 2007, Roxana estaba feliz con su vida. Trabajaba como agente de préstamos hipotecarios y ganaba muy buen sueldo, pero siempre quiso ganar por medio de un negocio virtual. No sabía cómo hacer ni dónde ir para conseguirlo.

Gracias a una colega oportuna, su vida cambió para siempre. Ella le mostró un vídeo donde entrevistaron a varias personas. Les escuchó decir que generaban un sueldo de siete cifras anuales ayudando a otros a administrar sus finanzas en línea. En ese instante pensó que con su habilidad y experiencia en la industria de los préstamos, tal vez ella también podría hacer algo similar.

Lo que inició como un blog sencillo para conseguir un extra, se convirtió en una guía en forma de ebook con la que generó más de $3,000 dólares en los dos primeros meses. Roxana quedó impresionada por la aceptación de su blog y su libro, pero lo que más le sorprendió fue el efecto que su trabajo tuvo en la gente.

Recibió correos electrónicos de sus clientes agradeciéndole, porque era la información que habían buscado por mucho tiempo.

En 2010, por causa del dilema económico global, se quedó sin trabajo y sin posibilidad realista de empleo. En aquella época, ella trabajaba a medio tiempo en su negocio online, por lo tanto no recibía ingresos como para sustituir su sueldo.

No le quedó otra alternativa que atreverse y empezar a trabajar a tiempo completo en su negocio digital. Hoy vive de su renta pasiva virtual.

Hay miles de casos parecidos al de Roxana. Gente que antes tenía otra profesión fuera de internet y por una razón u otra decidieron trabajar por cuenta propia sacando provecho del internet.

¿Cómo se hace el trabajo?

Esto funciona creando blogs, escogiendo temas eficaces, generando contenido de calidad, generando audiencia y tráfico.

Los emprendedores crean múltiples blogs con diferentes temas. Implementan el SEO, usan campañas de email marketing, videos y medios sociales para atraer a sus destinatarios. Cosechan los beneficios una vez que se han establecido.

Hoy en día se puede instalar un blog en un abrir y cerrar de ojos vía WordPress. Luego, se configura con un sistema de autorespuesta para hacer la venta y entrega automática de productos. Funciona 24/7.

¿Cómo monetizan?

En cada blog recomiendan productos de otros, de un nicho diferente. Se afilian a redes específicas en donde encuentran estos productos. Usan enlaces exclusivos que les proporciona la red para cada oferta que recomiendan. Si los lectores hacen clic en los enlaces y compran, ganan una cantidad fija.

También usan la publicidad de AdSense. Colocan códigos y muestran los anuncios de terceros en sus blogs. La empresa les paga una cierta cantidad por mil impresiones o por clic.

Además de la afiliación y publicidad, venden sus propios productos como: Ebooks, cursos, videos, plugins o temas de WordPress.

Al principio, hay que esforzarse mucho, pero una vez que esté bien encaminado, un blog de nicho continúa creciendo y ganando literalmente por su cuenta. Pero, como confiesa Roxana,"ningún tipo de ingreso pasivo es 100% permanente a través del tiempo. Un ingreso pasivo es permanente si lo cuidas y mantienes (con menos intensidad que cuando impulsaste tu proyecto en el mercado online)".

Los beneficios

Una persona puede hacer lo que le parezca con su tiempo y sigue recibiendo pagos. Si quiere continúa trabajando para obtener el máximo beneficio, pero la decisión es de cada uno.

Infinidad de gente pasa la mayor parte de su tiempo laborando en empleos que odian. Los ingresos que se obtienen de activos digitales liberan de esa trampa. Se trabaja firme por un tiempo, pero una vez que se ha puesto el sistema en acción, se empieza a recibir efectivo por siempre con un mantenimiento mínimo. Eso es independencia financiera. Un escape a la rutina de 9 a 5.

La historia de Roxana comprueba que recibir ingresos pasivos de activos digitales es la forma más viable en esta era virtual, especialmente para aquellos que buscan cambiar de profesión. Sin embargo, también es un sistema viable para aquellos que no desean dejar sus trabajos y quieren incrementar su sueldo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Quietud Mindfulness Center comienza en enero la formación de la 4ª promoción de Instructores de Mindfulness Aumenta la demanda de software especializado en el sector de la salud, según COMPUEXPEDIENTE El Banco indemnizará con más de 87.000 euros a una agricultora por la colocación de 'Valores Santander' Las pymes españolas apuestan por la factura electrónica En 2017 el porcentaje de las facturas electrónicas emitidas por las pymes representó el 71,09% del total y el 69,33% el de las recibidas Vender un piso es una carrera de obstáculos que no todo el mundo está preparado para hacer