Llega el Wi-Fi 6, a partir del 2019 los dispositivos Wi-Fi llevarán numeración Comunicae

viernes, 4 de enero de 2019, 11:21 h (CET) La conexión Wi-Fi es una de las tecnologías más cotidianas en la vida diaria. El móvil, la tablet, el portátil y hasta el coche necesitan conexión Wi-Fi. Pero desde el primigenio Wi-Fi denominado b/g de 54 mbps, que fue el primero en venderse con éxito, hasta el nuevo WiFi ax de 5ooo mbps no cabe duda que ha evolucionado mucho Puede que sea por la competencia entre el Wi-Fi y la tecnología 4G y 5G o simplemente para imitar a la denominación del Bluetooth que siempre ha difundido las diferentes versiones con una sucesión numérica, el caso es que la tecnología Wi-Fi denominará sus sucesivas evoluciones con números.

La asociación que gestiona los nombres comerciales del Wi-Fi, la Wi-Fi Alliance, ya lo anunciado, para 2019 será común ver las denominaciones Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6.

Hasta ahora no estaba muy claro que había diversos tipos de Wi-Fi, y que se diferenciaban principalmente por la velocidad máxima que soportan. Por este motivo, han decidido que una denominación numérica será mucho más significativo. Ahora, al comprar cualquier router o teléfono que valla etiquetado con Wi-Fi 5 se darán cuenta seguida que es más moderno y rápido que uno con Wi-Fi 4.

Las denominaciones que se usaban antes eran 802.11n que pasa a ser Wi-Fi 4, 802.11ac que será Wi-Fi 5, y la nueva 802.11ax, que es todavía experimental pero que se venderá en 2019 con el nombre de Wi-Fi 6. Por lo tanto la nueva denominación se hace también de forma retroactiva. Pero un detalle a tener en cuenta es que nunca verán Wi-Fi 1, 2 y 3 ya que actualmente han dejado de usarse.

Como avance de lo que será la nueva tecnología Wi-Fi 6 ha llegado a Silíceo Tienda Online el nuevo router ASUS RT-AX88U AX6000. Es un router de gama alta y mucho más caro de lo habitual para un router neutro, pero ya lleva incorporado el nuevo Wi-Fi 6 o 802.11ax y puede alcanzar la conexión de 1 Gbps para hasta 5 dispositivos a la vez y de 5 Gps para un sólo dispositivo.

La novedad del Wi-Fi 6, por ahora, solo se ha introducido en este tipo de super router. Los clientes o receptores de Wi-Fi más avanzados en el 2019 siguen siendo las antenas WiFi USB de Wi-Fi 5 como por ejemplo la antena Wi-Fi USB AWUS036ACH con Wi-Fi 5 AC.

Lo increíble de esta tecnología es que si cinco ordenadores clientes de WiFi se conectaran a la vez con este tipo de antenas, a un router Wi-Fi 6, cada uno de ellos tendría asegurada la velocidad de 1GBps al mismo tiempo.

La Wi-Fi Alliance también ha anunciado ya los nuevos logotipos y marcas para Wi-Fi que se mostraran a partir del 2019. Todos los dispositivos que sean compatibles con Wi-Fi 6 llevarán grabado una una certificación “Wi-Fi CERTIFIED 6 ™”. y el resto de dispositivos llevarán la clásica señal de ondas de Wi-Fi junto con el numero 4, 5 o 6 bien visible. Este nuevo nuevo enfoque de nomenclatura proporciona a los usuarios una designación fácil de entender con un solo vistazo.

La evolución del Wi-Fi hasta Wi-Fi 6 también está muy relacionada con el uso frecuente de conectar televisiones y pantallas que reproducen vídeo a través de Wi-Fi. La velocidad del nuevo Wi-Fi 6 llega a una transferencia de 1,1Gbit/s en la banda de 2,4GHz y 4,8Gbit/s en la banda de 5GHz, por lo tanto es una tecnología que permitirá la transmisión de vídeo a 8K mientras que del mismo modo que actualmente Wi-Fi 5 permite reproducción de vídeo 4K sin cortes.

Otra mejora sustantiva del nuevo Wi-Fi 6 es una mejor eficiencia energética, menos consumo de energía permitirá que las baterías de los smartphones duren más con un notable ahorro en los hogares y empresas. El Wi-Fi 6 también será casi inmune a las interferencias para permitir el máximo rendimiento incluso en entornos muy saturados. Por ejemplo en un restaurante o cafetería lleno de gente con el móvil conectado por Wi-Fi tendrán velocidades rápidas de conexión para todos, superiores al 4G, si usan Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6

Acerca de Silíceo Tienda Online

Silíceo es un portal especializado en la prueba y revisión de dispositivos Wi-Fi. Su equipo de profesionales analiza las novedades en redes Wi-Fi para hacerlas llegar al consumidor.

Contacto de prensa

Silíceo Tienda Online

Dirección: C/ Juan Ramón Jiménez 11 09200

Miranda de Ebro – Burgos, España

Tfno: +34 644325286 / +34 947059079

Website: www.siliceo.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Súmate Marketing Online: los regalos que llegarán estos Reyes Canciones y villancicos personalizados para Reyes Magos, la moda que arrasará este 2019 La nueva bomba de calor aerotérmica de Ecoforest AleaSoft: España fue el mercado europeo más caro el primer día del año Premios Gremisa Asistencia 2018