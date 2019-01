Mirror, la app de trazabilidad sobre Blockchain para certificar la calidad de un producto Comunicae

jueves, 3 de enero de 2019, 11:49 h (CET) Mirror, es una app de trazabilidad basada en Blockchain de una forma intuitiva, conectable y siempre disponible desde cualquier smartphone. Lo que antes podría llevar semanas de burocracia, ahora está disponible en segundos de forma veraz. Algunos sectores donde Mirror se está posicionando es en el sector agroalimentario, de educación, sanitario, industrial, de cualquier tipo de proyecto bajo certificación etc. El abanico de posibilidades es enorme Se habla mucho de la tecnología Blockchain pero pocos son los proyectos que aterrizan esta tecnología en producción enfocado a la empresas. Los puntos fuertes son la transparencia, seguridad del proceso o que es consultable en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Mirror, es una app de trazabilidad basada en esta tecnología de una forma intuitiva, conectable y siempre disponible desde cualquier smartphone. Lo que antes podría llevar semanas de burocracia, ahora está disponible en segundos de forma veraz.

Aparte de aportar a las empresas innovación tecnológica y ahorro de costes, Mirror proporciona en todo momento información sobre el estado de cualquier producto. El consumidor tendrá la oportunidad de consultar todo el proceso, desde el inicio hasta el final, y la empresa conseguir un “big data” de nivel superior consiguiendo una mayor transparencia y permitiendo desarrollar una relación de confianza plena entre la empresa y sus clientes.

Mirror ofrece la posibilidad de mantener un registro de datos de forma distribuida, fiable y rápida, sin necesidad de usar papel. Gracias a esta herramienta se podrá crear un histórico de lo que más se necesita, permitiendo consultar al instante cualquier detalle importante. Esta solución es configurable a medida para cada caso de uso. Cuentan con un equipo de programación y consultores de primer nivel para implementar esta tecnología de forma eficiente y profesional.

Algunos sectores donde esta app se está posicionando es en el sector agroalimentario, de educación, sanitario, industrial, de cualquier tipo de proyecto bajo certificación etc. El abanico de posibilidades es enorme. Su integración resulta compatible con cualquier sistema de gestión (ERP) que se utilice, así como con sensorización (IoT) de cualquier tipo.

Se puedes ampliar información y comprobar algunos de los casos de uso visitando su página web: https://getmirror.io/

Mirror, desarrollada por la empresa española Blockimpulse, utiliza la tecnología blockchain de Hyperledger, una plataforma de código abierto impulsada por IBM y la Linux Foundation.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.