El Dr. Diego Tomás Ivancich aporta 8 consejos para disimular bolsas y ojeras

miércoles, 2 de enero de 2019, 16:33 h (CET) Las bolsas son abultamientos de la piel formados bajo los ojos y que se generan por una pérdida de tono en el músculo y piel del párpado, lo que produce un adelgazamiento y protrusión de las bolsas de grasa que rodean el ojo por detrás de los párpados. Las bolsas aportan a los que las sufren rostros cansados y tristes. Pueden ser hereditarias o por el paso del tiempo o envejecimiento, pero hay factores que también influyen. Al hilo de este tema, el Dr. Diego Tomás Ivancich aporta 8 maneras de disimularlas Higiene facial. Este es el punto principal para comenzar a tratar las bolsas en los ojos. Todo empieza por mantener la zona libre de químicos y otros compuestos antes de aplicar cualquier producto o tratamiento.

Mucha verdura y fruta. Los alimentos naturales con antioxidantes son lo mejor para el organismo y, por tanto, para la piel. Una dieta sana y equilibrada mejorará el aspecto de las bolsas.

Dieta baja en sal y especias. Este tipo de condimentos y potenciadores del sabor favorecen la retención de líquidos, que tan nociva resulta para la piel. Por ello, se debe reducir su consumo al mínimo.

Beber mucha agua. Aunque siempre se debe adaptar a las circunstancias y genética de cada uno. Con ello se conseguirá una buena hidratación de la piel para un aspecto sano y juvenil.

Dormir. 8 horas de descanso diario son fundamentales para mantener, no sólo un buen aspecto físico, sino también la cabeza en su sitio. Evitando el edema de los párpados inferiores.

Adiós al alcohol, tabaco y otros adictivos. Muy necesario, ya no sólo por la estética, sino también por la salud.

Vitamina C. A partir de esta sustancia el organismo genera el colágeno, que tan vital resulta para la piel. Por ello, los alimentos ricos en Vitamina C, como la naranja, son muy recomendables para mejorar el contorno de los ojos.

Productos específicos. Si se va a recurrir a cremas o a cosméticos para tratar la zona, se deben buscar los que sean específicos y que no lleven demasiados químicos o parabenes.

Tratamiento en la Clínica del Dr. Diego Tomás Ivancich

En la clínica del Dr. Diego Tomás Ivancich ofrecen la intervención perfecta para eliminar las bolsas y las ojeras para siempre: la Blefaroplastia (desde 3.900 €)

Durante una blefaroplastia (que suele durar sobre 1 hora) se extirpa el exceso de piel y grasa del párpado superior dejando una cicatriz escondida en el fondo del surco palpebral superior. Al mismo tiempo, se pueden eliminar las bolsas grasas inferiores y tensar la piel del párpado inferior. En casos de bolsas inferiores hereditarias, características de gente joven, se pueden eliminar a través del interior del ojo (transconjuntival), sin dejar cicatriz externa. La intervención se realiza siempre en medio hospitalario con una ligera sedación y no es necesario quedarse ingresado. Los puntos se retiran a los cinco/ siete días y la reincorporación a la vida cotidiana del paciente es inmediata.

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24horas del día para su tranquilidad.

El Dr. Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

El éxito del Dr. Diego Tomás en cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y en su enfoque quirúrgico basado en dar prioridad a la forma y no solo al volumen de las mamas.

