Ilustradores y músicos indies se unen por los animales en extinción en Save The Colors Comunicae

miércoles, 2 de enero de 2019, 15:01 h (CET) Ilustradores y músicos indies colaboran en este proyecto que busca concienciar sobre las especies en peligro de extinción. LG Gram, el portátil más ultraligero del mercado, será el gran protagonista de este proyecto por ser el ordenador ideal para creadores y artistas debido a su ligereza, potencia y autonomía La firma de tecnología LG, a través de su portátil LG Gram y la revista El Duende, y con la colaboración de Arena Media han elaborado una nueva entrega del proyecto de concienciación Save The Colors a través del cual cuatro ilustradores y cuatro músicos de la escena independiente trabajan de la mano en obras donde los animales en peligro de extinción son los protagonistas. Así, los dibujos en blanco y negro de los ilustradores son compartidos a los músicos, que les pondrán sus notas de vida en forma de color creando obras con su toque artístico personal.

Save The Colors parte de la generosidad y la colaboración artística, porque la suma es también una parte fundamental del cambio. Con el color como vehículo de expresión, como vía de escape de un mundo gris y que a veces amanece monocromo para todos. Por ello LG Gram apuesta por la creatividad, la imaginación y el color. Una rebelión contra el blanco y negro contra lo que, de ninguna manera, se puede perder.

Por sus características LG Gram es el compañero perfecto para viajar por el mundo junto a los creadores de cualquier disciplina en búsqueda de aquello cuyo color está cerca de perderse en el planeta. En esta ocasión, Save The Colors contará con un cartel de lujo formado por ocho artistas de dos disciplinas, la ilustración y la música, para retratar artísticamente cuatro especies en peligro de extinción.

Ilustraciones muy salvajes

En esta acción participan cuatro interesantísimos ilustradores Laura Agustí, Nuria Diaz, Sanz i Vila y María Diamantes. Cada uno se ha ocupado de retratar en blanco y negro a un animal en peligro de extinción escogido a partir de alguna de las características principales de uno de los portátiles estrella de LG, LG Gram.

De esta forma, su resistencia y gran durabilidad resulta ejemplificada en el elefante (María Diamantes), su rapidez se muestra a través de un tigre de bengala (Sanz i Vila), su ligereza a partir de un colibrí (Laura Agustí) y su capacidad para mostrar de forma tan realista los colores a partir de un mar coralino gobernado por un majestuoso pez Napoleón (Nuria Diaz). Lg Gram solo pesa 995 gramos, su batería llega hasta las 19 horas, alberga una gran capacidad y resistencia y su pantalla Full HD ofrece un rango de color insuperable.



Notas (musicales) de color

Una vez realizadas las ilustraciones están pasan a manos de cuatro de los músicos y bandas que mejor suenan de nuestro país: Viva Suecia, Carlos Sadness, Annie B Sweet y Carmen Boza, quienes serán los encargados de colorear las obras, cada uno con su estilo personal, con total libertad, dando rienda suelta a su imaginación.



Concurso: coloreando una de las obras se puede ganar un LG Gram

Esta iniciativa quiere además que no solo los creadores, sino cualquiera pueda participar en el proyecto. Por ello LG Gram y El Duende convocan un concurso abierto para que todo el que quiera, como han hecho los músicos seleccionados, pueda colorear las ilustraciones y generar nuevas obras. La mejor de todas recibirá como premio un LG Gram con el que el ganador podrá seguir cambiando el blanco y negro por los mejores colores.



El microsite www.duendemad.com/savethecolors contiene toda la información sobre el proyecto y se irá actualizando con las novedades del mismo, todas las obras que vayan finalizando los artistas, vídeos con entrevistas con todos ellos, el proceso de trabajo seguido por cada uno de ellos, el concurso y todo el contenido relacionado con esta iniciativa.

Sobre Save The Colors

Save The Colors es un proyecto de LG de sensibilización que enmarca diferentes proyectos culturales dentro de su reto Smart Green, un movimiento que contribuye positivamente a reducir las emisiones de CO2, ahorrar electricidad y agua, así como incrementar el reciclaje. Este comenzó su andadura en octubre pasado con una colaboración entre LG y National Geographic. A través de ella, la firma de tecnología ha colaborado en la exposición Photo Ark, del fotógrafo norteamericano Joel Sartore, en la que muestra retratos de especies animales amenazas en todo el mundo. La finalidad de la exposición, más allá de mostrar la belleza de estas imágenes es la de tratar de concienciarse sobre este problema y para abrir una puerta a la posibilidad de salvar estas especies antes de que sea demasiado tarde. Esta exposición se puede ver en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid hasta el 5 de enero.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas CW Group ofrece las soluciones adecuadas para conseguir una villa de lujo en Ibiza Musical Mastia amplía su plantilla para 2019 Enrique San Francisco presenta: 'La Penúltima' En el Teatre Casino L'Aliança del Poblenou 'Una carta más corta', la campaña social de Audi para evitar el exceso de regalos en Reyes Magos Aristopet da las claves para pedir un perro en Reyes Magos