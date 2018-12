Cómo triunfar al transformar la piscina de cara a la próxima temporada Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 14:01 h (CET) El tiempo siempre pasa más rápido cuando menos desea uno darse cuenta. Con la nueva temporada de piscina a la vuelta de la esquina, los propietarios comienzan a plantearse qué actualizaciones incorporar para ser la envidia del vecindario este 2019 ‘Las nuevas tendencias en decoración de piscinas no han variado demasiado con respecto a lo que este año ha sido novedad. Bar en la piscina, luces, cascadas o toboganes son algunas de las actualizaciones más populares de este año en las piscinas de nuestros clientes, si bien es cierto que siempre queda espacio para sorprender, y para innovar’, afirman los expertos de Piscinas Lara.

Colocar una barra con algunos taburetes es mucho más económico de lo que cabría esperar de una actualización capaz de convertir una piscina doméstica en todo un resort para la familia y los amigos.

‘Instalar una parrilla al estilo americano también suele dar muy buenos resultados. No sólo porque es la forma perfecta de pasar un día de relax en el jardín, sino porque ofrece a toda la familia la posibilidad de disfrutar de una buena comida sin tener que meterse a la cocina durante un par de horas en pleno verano’, mantienen.

No extraña tampoco que las cascadas y las luces estén presentes en la lista de actualizaciones más populares entre los propietarios de piscinas. Por un lado, una cascada añade una preciosa sensación estética y un gran plus de comodidad a la zona de la piscina. Por otro, las luces de la piscina permiten a sus propietarios y sus familias seguir disfrutando mucho después de que anochezca.

‘Hay muchísimas actualizaciones que pueden llevarse a cabo por una cantidad de dinero sorprendentemente asequible, pero por supuesto, con mayor presupuesto podemos transformar cualquier piscina en todo un resort de lujo’, afirman. ‘Desde construir una isla en el interior de la piscina en la que podamos colocar un par de hamacas hasta modificar el terreno que la rodea para crear una playa de arena’.

Ciertamente, las posibilidades son casi infinitas cuando se trata de innovar en decoración de piscinas. Pero sí puede afirmarse con total seguridad que el momento para hacer este tipo de actualizaciones es durante el invierno.

‘En cuanto llegue abril comenzarán los preparativos de apertura, ya será tarde para plantear cualquier actualización. Desde Piscinas Lara siempre recomendamos enfrascarse en estas tareas en invierno, cuando a nadie le importará no poder bañarse’, concluyen los expertos de Piscinas Lara.

