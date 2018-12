‘Cómo regalar diamantes estas Navidades, sin compromiso’, explican en Gemodiam Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 14:01 h (CET) Quien aún no tiene una mujer o un hombre especial en su vida no tiene por qué preocuparse, a menudo es sólo una cuestión de tiempo. Hoy, los expertos de Gemodiam explican cómo enamorar a esa persona tan especial con diamantes sin establecer la expectativa de que se trata de una propuesta ‘La temporada navideña es una de las mejores para sorprender a la pareja con unos diamantes, si bien es cierto que es necesario tener en cuenta ciertas cuestiones antes de proceder a dar el regalo para asegurarse de que uno no está comprometiéndose a nada, una de las mayores preocupaciones de nuestros clientes al hacer este tipo de regalos’, mantienen los expertos de Gemodiam.

Un buen consejo para regalar diamantes sin compromiso es mantener todo dentro del lado alegre de la balanza. En la actualidad puede encontrarse un sinfín de modelos y estilos de joyas con diamantes que son divertidas, modernas y simplemente transmiten: ‘Me encanta estar contigo’.

‘Por obvias razones, deberíamos evitar elegir cualquier tipo de anillo. Lo peor que nos podría ocurrir es que nuestra pareja malinterpretara nuestras intenciones, así que la mejor recomendación que podemos hacer en este sentido es decidirse por un colgante, unos pendientes o un brazalete’, afirman.

Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de regalos, ya que cualquier malentendido en este tipo de situaciones suele tener drásticas consecuencias. Sería un poco extraño comenzar a salir con una persona y recibir poco después un colgante de diamantes de treinta mil euros como regalo de Navidad, ¿no?

‘Otra de las cuestiones a las que deberíamos prestar atención es la cantidad de presupuesto que debemos reservar para este regalo de diamantes. Lo ideal, en este sentido, es escoger la alternativa más equilibrada entre asequibilidad y preferencia personal, siempre sin pasarnos demasiado de lo que creemos que la otra persona va a gastar’, explican.

Todo comienza desde la percepción de nuestra pareja del envoltorio del regalo, ya que si desenvuelve una caja que pertenece claramente a una joyería podría hacerse una idea equivocada. En estos casos, es mejor pensar en una forma alternativa, divertida y desenfadada de ofrecer el regalo.

‘Encontrar la presentación perfecta para nuestro regalo varía infinitamente dependiendo de cada persona, cada relación y cada momento. Lo mejor que podemos hacer es tomarnos un tiempo pensando por qué vas a regalarle realmente una joya de diamantes. Con un poco de imaginación, siempre solemos encontrar la presentación perfecta’, concluyen los expertos de Gemodiam.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.