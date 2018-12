Rootear el smartphone, una tendencia creciente entre los usuarios, ahora más fácil con Movical Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 10:41 h (CET) Resolver problemas de compatibilidad, personalizar la ROM y disfrutar de un mayor control son algunos de los beneficios de rootear dispositivos móvil, una tendencia creciente en España, gracias a la facilidad para realizar este proceso a través de plataformas como Movical El rooting está de moda entre los usuarios de Android. A pesar de los esfuerzos de los fabricantes por frenar esta práctica, como la seguridad adicional del Droid X de Motorola, rootear el móvil es una tendencia creciente, según Movical.net. Sin embargo, los profesionales de esta empresa especializada en la liberación de terminales aseguran que existe una gran desinformación al respecto, pues rootear conlleva sus peligros.

Conocido a su vez como bootloader unlocking o jailbreaking en iOS, el proceso de rootear permite abrir el software de Android y manipular algunos de sus archivos, para disponer de mayores libertades a la hora de configurar sus sistemas, instalar aplicaciones y otros aspectos. No sorprende, pues, que el ‘rooting’ sea una auténtica epidemia en el sector de la telefonía.

Y es que son muchos los beneficios de hacer root a un dispositivo móvil. Uno de los más evidentes es la posibilidad de desinstalar las aplicaciones por defecto del sistema operativo, lo que permite ampliar el espacio disponible y optimizar la velocidad del dispositivo. En esta misma línea, el rooting abre la puerta a la instalación de aplicaciones que, a priori, no son compatibles con el teléfono inteligente, debido a restricciones de especificación o de localización geográfica.

Otra de las ventajas inestimables del rooteado es la posibilidad de instalar ROM customizadas, lo que permite a los usuarios cambiar la apariencia de la interfaz, configurar sus funcionalidades y modificar otros parámetros. En una palabra, el rooting proporciona una mayor libertad a los clientes de Android.

Como contrapartida, este proceso no está al alcance de todos, debido a la relativa complejidad del proceso, pudiendo desencadenar fallos en el dispositivo. De ahí que Movical.net se haya convertido en una referencia para los usuarios que desean hacer root en sus terminales.

¿Es difícil rootear teléfonos móviles? Con Movical, no

A la hora de hacer root a un dispositivo móvil, los interesados se enfrentan a una gran cantidad de recursos y herramientas disponibles, que destacan más por su cantidad que por su calidad. A ello se suma la presencia de contenido engañoso o decididamente fraudulento.

Rootear el smartphone con Movical, sin embargo, es fácil, rápido y gratuito. En su sección dedicada, esta plataforma pone a disposición de los usuarios diversos métodos útiles (a través de King Root, por desbloqueo OEM, etc.), de eficacia demostrada, abordando requisitos previos al rooting y con explicaciones detalladas, paso a paso.

De esta forma, Movical.net persigue que los usuarios no ‘caigan’ en las redes de otros servicios fraudulentos, que llegan a exigir pagos por adelantados por el rooting. Y es que esta plataforma de servicios de telefonía, que acumula más de 1 millón de liberaciones desde 2004, ha sabido hacerse un hueco en esta competitiva industria gracias a la excelencia de sus servicios.

Acerca de Movical.net

Movical.net es una empresa de servicios de telefonía especializada en la liberación de móviles, así como su reparación, actualización o reseteo. Desde su nacimiento en 2004, la satisfacción del cliente, la excelencia del servicio y el deseo de superación han constituido las bases de su filosofía, presente en Europa, México, Argentina, Estados Unidos y Canadá.

