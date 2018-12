Librería Lorca lanza una lista de recomendaciones para regalar en Reyes Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 11:05 h (CET) Librería Lorca de Málaga cuenta con tienda online desde hace justo un año, de hecho se lanzó en las navidades de 2017, y como primer aniversario, propone regalar libros en el día Reyes Desde Librería Lorca de Málaga recuerdan que un libro es un buen regalo siempre y gracias a Internet se pueden comprar libros online baratos fácilmente. Además, si se acierta con el gusto o la sensibilidad o el momento de aquel a quien se regala, tiene posibilidades de convertirse en algo sencillamente inolvidable.

“Lo mejor es conocer algo o mucho de la persona a la que se lo vas a regalar, pero por si no es el caso, proponemos opciones variadas, ordenadas por categorías, entre la variadísima oferta de todo el año.” — comenta Enrique Nicora, gerente socio de Librería Lorca. “Nos parecen que son estupendas opciones para regalar en el día de Reyes de 2019. Nuestra selección de libros para regalar engloba todas las categorías… de pensamiento, ciencia, ensayo, novela, novela gráfica, cuento, infantil, historia, feminismo, poesía...”

21 lecciones para el siglo XXI - Yuval Noah Harari

Debate

Yuval Noah Harari (1976) es historiador (profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén), pero, tras doctorarse por la Universidad de Oxford. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de nuestro presente que, en última instancia, pretende contestar a una pregunta fundamental: ¿Somos aún capaces de entender el mundo que hemos creado? En palabras del autor: “Lo que pretendo explorar incluirá el significado del auge de una figura como Trump, si Dios ha vuelto o no, y si el nacionalismo puede ayudar a resolver los problemas como el calentamiento global”.

Ordesa - Manuel Vilas

Alfaguara

Casi al principio de este libro, esta frase: “Regresé a esas conversaciones, a la espera de lograr un momento de descanso en mitad del desvanecimiento general de todas las cosas”. Intentar resumir este libro es tan difícil que solo él mismo, en una de sus frases, puede hacerlo. Manuel Vilas narra en Ordesa el desvanecimiento general y generalizado de todas las cosas. El de un país en sus últimas décadas; el de una generación, personalizada en los padres del autor; pero también el suyo propio.

Los que van a morir te saludan - Fred Vargas

Siruela

Nacida en París en 1957, estudió para arqueóloga, pero la literatura es lo que la hizo mundialmente famosa, gracias a sus novelas policíacas. En este género ha ganado prácticamente todos los premios y la lista ha aumentado este año con la concesión del Princesa de Asturias de las Letras.

En Los que van a morir te saludan se cuenta el vuelco que da la vida de tres estudiantes franceses en Roma cuando el padre de uno de ellos es asesinado una noche de una forma enigmática: ¿qué pudo impulsarle a beber una copa de cicuta?

Causas naturales. Cómo nos matamos por vivir más - Barbara Ehrenreich

Turner

Puedes cuidarte todo lo que dicen que debes hacerlo, pero como tu cuerpo decida jugártela… Barbara Ehrenreich lo recuerda en su último libro Causas naturales. Cómo nos matamos por vivir má. Allí desmonta algunas de las manías o modas que se adoptan en el intento por vivir una vida más larga y saludable, desde las revisiones preventivas hasta los conceptos más etéreos de bienestar o mindfulness, pasando por las dietas de turno o toda la cultura del fitness.

Teoría King Kong - Virginie Despentes

Literatura Random House

En enero se publicó Teoría King Kong, uno de los grandes libros de referencia del feminismo y de la teoría de género, por uno de sus nombres más representativos: Virginie Despentes. Su verdadero alcance tomó un vuelo renovado después de las manifestaciones del 8 de marzo, cuando la protesta en la calle reveló la necesidad de nuevos lenguajes para nuevas reivindicaciones.

La memoria secreta de las hojas - Hope Jahren

Editorial Paidós

En La memoria secreta de las hojas, de Paidós, la geobióloga Hope Jahren narra su historia de amistad y amor hacia las plantas. Un relato conmovedor que cambia el punto de vista con el que se miran y tratan.

El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida – BlackieBooks

Blackie Little

Publicado por BlackieBooks en su sello infantil Blackie Little, El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida es completo desde el propio título, que hace un buen resumen de lo que viene a continuación. El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida incorpora material inédito para adentrarse en las visiones de Gloria Fuertes como un prólogo que escribió en sus últimos años para una antología que no se publicó o una carta abierta a todos los maestros. Para saber más o simplemente curiosear también se incluyen cartas que los niños le enviaban a la autora y una selección de fotos.

Jungla cósmica - Catalina Estrada

Plaza & Janés

Catalina Estrada, una de las ilustradoras más en boga del momento, ha diseñado e ilustrado este precioso libro para colorear: un universo de formas geométricas, siluetas orgánicas y animales fantásticos, que los lectores podrán llenar de los colores que tengan en su memoria, recordando la naturaleza.

Datos de contacto

Librería Lorca

Tienda de Libros online

Avd. Vicente Alexandre Nº 1 29631 - Arroyo de la Miel (Benalmádena)

Tlf.: 952566194 librerialorca.benalmadena@gmail.com

https://www.librerialorca.com

https://www.facebook.com/LibreriaLorca/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.