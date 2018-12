Bolardos, un aliado de la seguridad vial que salva miles de vidas al año Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 11:17 h (CET) Los bolardos se han convertido en un elemento habitual en las calles y carreteras españolas, debido a la seguridad que proporcionan a viandantes y conductores. Y su importancia en este sentido es cada vez mayor Los bolardos flexibles están sustituyendo poco a poco a los bolardos de metal, granito y otros materiales más pesados, tradicionalmente utilizados para evitar el paso de vehículos a zonas restringidas. Gracias a las innovaciones implementadas por proveedores líderes como Unimat Traffic, estos simples elementos de seguridad contribuyen activamente a salvar miles de vidas cada año.

Esta nueva generación de bolardos diseñados con materiales de alta calidad, que cumplen perfectamente con la función de delimitar zonas peatonales o cerradas al tráfico, permiten superar las desventajas de los postes rígidos, los cuales acaban dañando a aquellos vehículos que se rozan o golpean con ellos, ya sea bien por despiste o bien por la imprudencia del conductor.

Se puede afirmar sin temor a exagerar que los bolardos son un gran aliado de la seguridad vial y salvan vidas, pues impiden de forma eficaz y segura que los vehículos a motor accedan a zonas peatonales, con el consiguiente peligro para los viandantes. Por eso su presencia en las ciudades es necesaria y tranquilizadora.

Bolardos más flexibles y resistentes, un paso adelante en la seguridad vial

Los bolardos flexibles de Unimat Traffic están fabricados con poliuretano de alta calidad, lo cual les otorga altos niveles de resistencia. Aunque expuestos a la intemperie, pueden resistir en un rango de temperaturas entre 80º C y -60º C.

Además de resistentes, estos bolardos son más duraderos. Gracias a su composición, ofrecen un resultado superior al de los bolardos de plástico o elaborados con compuestos de fibra de vidrio, los cuales acaban pudriéndose o agrietándose con el paso del tiempo. Por otro lado, su visibilidad es también mayor gracias a sus colores llamativos y al efecto de las cintas reflectantes.

Pero, sin lugar a dudas, el punto fuerte de estos bolardos es su flexibilidad, ya que no se rompen fácilmente tras un impacto, sino que se doblan y recuperan su forma original, manteniendo su posición, sin dañar a vehículos o personas.

A todas estas virtudes hay que añadir un proceso de instalación rápido y sencillo, ya sea en hormigón o sobre asfalto. Todo en suma hace que este producto sea cada vez más demandado por las autoridades responsables de Tráfico.

En definitiva, los bolardos flexibles de Unimat Traffic, cada vez más presentes en ciudades de todo el mundo, suponen un paso adelante en el diseño y la tecnología aplicada a la seguridad vial.

Aún queda un largo camino por recorrer en esta materia, pero resulta difícil imaginar su futuro sin la presencia del bolardo, un silencioso pero eficaz aliado de la seguridad vial.

Acerca de Unimat Traffic

Unimat Traffic es una empresa propiedad de Unimat México, S.A. de C.V., especializada en la fabricación y distribución de tapetes y otros productos de hule y PVC. Más de 20 años de trayectoria avalan la calidad, eficacia y fiabilidad de su cartera de productos, cuya expansión va en aumento con sucursales en México y EE.UU.

