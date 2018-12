Fuensol explica las cuestiones a resolver tras un fallecimiento Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 11:18 h (CET) Un fallecimiento en la familia es un hecho que no sienta bien en ningún momento, pero también es verdad que es un hecho que tarde o temprano hay que afrontar en un entorno familiar. Funeraria Fuensol explica las cuestiones a revolver tras la muerte de un ser querido Servicios Funerarios Fuensol, cuenta más de dos décadas de trayectoria como funeraria en Málaga, ofreciendo servicios funerarios desde Marbella hasta Málaga centro, con delegaciones en las localidades más importantes de la Costa del Sol: Manilva, San Pedro, Estepona, Fuengirola, Mijas, Torremolinos, Benalmádena, etc.

Su sede principal se encuentra en la ciudad de Marbella, pero sus delegaciones en las distintas localidades de la ciudad costasoleña, hace que realicen un servicio serio, íntegro y profesional en cualquier localidad, con discreción y formalidad.

En Funeraria Fuensol de Málaga, disponen de un equipo de profesionales que hablan numerosos idiomas, con años de experiencia y especializados en sus campos de trabajo. A continuación detallan la documentación necesaria tras un fallecimiento:

Libro de Familia

D.N.I (tanto del fallecido como de sus herederos) * Estos últimos deben presentar el D.N.I en vigor, ya que si está caducado no podrán solicitar ninguna prestación.

* Una vez finalizada y se haya comprobado que todo está correcto con las Autoridades Competentes, se les devolverá toda la documentación.

Los Servicios Funerarios profesionales que desde Fuensol llevan a cabo tras un fallecimiento, son los siguientes:

Solicitud de partidas de defunción o certificados literal

Baja en la Seguridad Social

Certificado de últimas voluntades

Solicitud de pensión de viudedad

Pensión de orfandad

Auxilio por defunción

Subsidio a favor de familiares

Prestación familiar por hijo a cargo

Asesoramiento jurídico en trámites sucesorios (herencias, impuestos de sucesiones, etc)

La seriedad, prestigio y buen hacer que le brindan desde Servicios Funerarios Fuensol, hace que sean la mejor solución en servicios funerarios de la Costa del Sol.

Datos de contacto

Fuensol

Servicios Funerarios en Málaga

952 82 02 02 " info@fuensol.es

Web: https://www.fuensol.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.