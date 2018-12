Fersay propone 'cuatro inteligentes ideas capaces de cambiar nuestra rutina para siempre' Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:15 h (CET) Ese futuro en el que la mayor parte de los elementos de un hogar son inteligentes está cada vez más cerca, y viene junto con un sinfín de comodidades capaces de cambiar la rutina del día a día para siempre El objetivo de cualquier hogar inteligente es convertir los quehaceres diarios en tareas que se realizan de forma totalmente automatizada. ‘Convertir un hogar totalmente offline en un hogar inteligente puede costar miles de euros entre unas cosas y otras, por eso lo ideal es empezar por algo relativamente pequeño, como despertarse o el desayuno’, mantienen los expertos de Fersay.

Hay todo tipo de despertadores inteligentes en el mercado con un sinfín de funcionalidades dependiendo de lo que busques, pero la idea que aportan los profesionales de Fersay es mucho más innovadora: instalar luces que se enciendan progresivamente poco antes de que suene el despertador.

‘Las nuevas bombillas inteligentes pueden programarse para encenderse o apagarse a una hora concreta cada día, de forma inmediata o progresiva. Y relacionada con esta comodidad están los termostatos inteligentes, capaces de aumentar ligera y lentamente la temperatura de tu habitación, por ejemplo, cada día media hora antes de levantarte para que no te cueste tanto salir de la cama’, explican.

No obstante, por suerte o por desgracia la mayoría de personas tienden a necesitar cafeína para comenzar a funcionar. ¿No sería ideal tener listo el café recién hecho cada mañana sin tener que prepararlo uno mismo?

‘En Fersay disponemos de varios modelos de cafeteras programables, que pueden configurarse para que preparen el café automáticamente a una hora concreta cada día. Sólo hace falta ponerle el filtro, el agua y el café cada noche antes de acostarte para que por la mañana nuestras cafeteras se encarguen del resto’, afirman.

Y a pesar de todas estas posibilidades, no puede faltar el elemento indispensable de cualquier hogar inteligente de hoy. Con un asistente virtual, ya sea Amazon, Google o Alexa, puede hacerse la lista de la compra durante el desayuno y compartirla con el resto de la familia, comprar los regalos de Navidad en Amazon o recibir cada día las noticias del día durante el trayecto hasta el trabajo.

‘Y de momento sólo somos capaces de ver la punta del iceberg. A medida que los nuevos avances tecnológicos en el sector de los dispositivos inteligentes continúen sorprendiéndonos, tendremos la posibilidad de disfrutar de un sinfín de comodidades con las que hoy por hoy sólo podemos soñar’, concluyen.

