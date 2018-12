Qué es el Linkbuilding según 8 pecados Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:16 h (CET) El Linkbuilding agrupa todo tipo de técnicas SEO que se basan en la consecución de enlaces externos de alta calidad que apunten a la web con la finalidad de mejorar el Posicionamiento Orgánico El Linkbuilding agrupa todo tipo de técnicas SEO que se basan en la consecución de enlaces externos de alta calidad que apunten a la web con la finalidad de mejorar el Posicionamiento Orgánico.

Aquellos links que apuntan al dominio proporcionan señales al algoritmo de Google para que interprete que los contenidos son de alta calidad y resultan útiles para los lectores. No resultará necesario que estos enlaces apunten a la página web sino que además también serán útiles aquellos que apunten a los archivos multimedia alojados en el dominio, o archivos como PDF's y otros formatos descargables.

El linkbuilding es una técnica que influye muy positivamente en el SEO Off-Page de una página web. Acumular una gran cantidad de enlaces externos de calidad se traducirá como un incremento en la autoridad del dominio y por lo tanto en una mejora dentro de las posiciones orgánicas de los buscadores.

Consejos para elaborar una estrategia de Linkbuilding eficaz

Obtención de la mayor cantidad de backlinks que sea posible: Se debe tener en cuenta que cuantos mayores enlaces apunten al dominio, mayor notoriedad se obtendrá a ojos de Google. Sin embargo, no sólo se deberá conseguir una alta cantidad de backlinks, sino que los dominios que enlacen la página web, deberán contar con la máxima autoridad. Es más aconsejable priorizar la calidad de estos enlaces a la cantidad. Un enlace con Page Rank 5 provocará más efectos que 10 enlaces de Page Rank 1.

Se debe tener en cuenta que cuantos mayores enlaces apunten al dominio, mayor notoriedad se obtendrá a ojos de Google. Sin embargo, no sólo se deberá conseguir una alta cantidad de backlinks, sino que los dominios que enlacen la página web, deberán contar con la máxima autoridad. Es más aconsejable priorizar la calidad de estos enlaces a la cantidad. Un enlace con Page Rank 5 provocará más efectos que 10 enlaces de Page Rank 1. Conseguir que este tipo de enlaces sean orgá nicos: Es importante que estos enlaces se hagan con total naturalidad y no de forma forzada. Se debe realizar una estrategia de linkbuilding que se base en un contenido amigable, de alta calidad y que realmente sea de utilidad para los lectores. Los enlaces que interesan son aquellos que se hacen desde una web externa de forma natural y porque los administradores realmente consideran que la página web tiene valor. Recuerda: Google sólo valorará si antes valoran los demás.

Es importante que estos enlaces se hagan con total naturalidad y no de forma forzada. Se debe realizar una estrategia de linkbuilding que se base en un contenido amigable, de alta calidad y que realmente sea de utilidad para los lectores. Los enlaces que interesan son aquellos que se hacen desde una web externa de forma natural y porque los administradores realmente consideran que la página web tiene valor. Recuerda: Google sólo valorará si antes valoran los demás. Evitar las malas prácticas: Existen técnicas para conseguir backlinks que son poco honestos. Este tipo de técnicas pertenecen al Black Hat SEO y son penalizadas por Google. Para que la estrategia sea realmente efectiva se deberá evitar cualquier método que pueda resultar sospechoso para Google o considerado SPAM. La agencia 8 pecados recomienda la práctica de Linkbuilding, para aumentar la notoriedad y las visualizaciones de la empresa. !!A por el primer puesto!!

