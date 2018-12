Cómo combinar la tendencia estrella del otoño: el animal print, con WanitaSoul Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:16 h (CET) El animal print no es algo nuevo, de hecho ha sido un recurso muy utilizado en moda durante diferentes temporadas. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido especialmente en una tendencia. Aunque el leopardo ha sido tradicionalmente el protagonista en animal print, últimamente la serpiente y la cebra han adquirido mayor visibilidad. El animal print no es algo nuevo, de hecho ha sido un recurso muy utilizado en moda durante diferentes temporadas. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido especialmente en una tendencia. Aunque el leopardo ha sido tradicionalmente el protagonista en animal print, últimamente la serpiente y la cebra han adquirido mayor visibilidad. A continuación algunos consejos para adaptar el animal print a cada estilo:

Look juvenil: Una buena forma de aplicar el animal print en los estilos más juveniles es utilizarlo con prendas casual. Las camisetas holgadas junto combinan muy bien con los leggins y las zapatillas de deporte o sneakers. Los pantalones con animal print adquieren especial relevancia dentro de las apuestas más juveniles. Además, el uso de cazadoras de cuero o vaqueras puede ser un complemento extra realmente transgresor.

Una buena forma de aplicar el animal print en los estilos más juveniles es utilizarlo con prendas casual. Las camisetas holgadas junto combinan muy bien con los leggins y las zapatillas de deporte o sneakers. Los pantalones con animal print adquieren especial relevancia dentro de las apuestas más juveniles. Además, el uso de cazadoras de cuero o vaqueras puede ser un complemento extra realmente transgresor. Look sofisticado: El animal print puede proporcionar una gran elegancia al look. Las faldas de leopardo o de tigre son una alternativa especialmente trending esta temporada. En combinación con las camisas, las camisetas básicas y todo tipo de joyería pueden proporcionar un resultado rompedor y relajado al tiempo que elegante.

El animal print puede proporcionar una gran elegancia al look. Las faldas de leopardo o de tigre son una alternativa especialmente trending esta temporada. En combinación con las camisas, las camisetas básicas y todo tipo de joyería pueden proporcionar un resultado rompedor y relajado al tiempo que elegante. Look sobrio: En el caso de querer mantener la elegancia, sin destacar excesivamente, se puede utilizar el animal print de una forma más moderada. En lugar de utilizarlo en prendas se puede aplicar en complementos. Una buena opción es utilizar un vestuario minimal y monocolor y utilizar un complemento moderno que emule la piel de un animal. En contra de lo que se cree, el animal print puede ser una opción interesante para todo tipo de estilos.

En el caso de querer mantener la elegancia, sin destacar excesivamente, se puede utilizar el animal print de una forma más moderada. En lugar de utilizarlo en prendas se puede aplicar en complementos. Una buena opción es utilizar un vestuario minimal y monocolor y utilizar un complemento moderno que emule la piel de un animal. En contra de lo que se cree, el animal print puede ser una opción interesante para todo tipo de estilos. Look profesional: En el caso de trabajar en una empresa en la que se necesite un look formal. La mejor alternativa puede ser utilizar el animal print en chaquetas y abrigos. De este modo, se puede utilizar unos pantalones y un sweater más básicos y monocromos para hacer frente a la jornada de trabajo. WanitaSoul apuesta mucho por el AnimalPrint para todos los tipos de look, sabiendo combinar bien los estilos. En la web se ofrecen algunos conjuntos muy apropiados para estas fechas navideñas.

