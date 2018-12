Cake Smash, la nueva forma de celebrar el primer cumpleaños Comunicae

lunes, 31 de diciembre de 2018, 08:53 h (CET) Alicia Mestre, fotógrafa profesional especializada en embarazadas y recién nacidos, presenta la nueva tendencia en fotografía de bebés, las Cake Smash, la nueva forma de celebrar el primer año del bebé de una forma divertida e inolvidable El primer cumpleaños es una fecha clave para el niño o la niña, un día de celebración y festejo que se recuerda para siempre en todas las familias. La mayoría de los padres se esfuerzan por hacer de éste un día especial e inolvidable.

Las sesiones fotográficas de Cake Smash es una nueva tendencia en fotografía infantil. Una sesión de fotos muy divertida con la que se obtiene magníficos resultados.

Se trata de una sesión de fotos donde el principal protagonista es el bebé y una tarta. Nunca se sabe a ciencia cierta cómo va a reaccionar cada bebé y ahí está la gracia, según comenta Alicia Mestre: “los hay que hunden sus manos en él, los que se chupan los dedos, los que arrancan un trozo y se lo empiezan a comer… ¡o se embadurnan con él! Los resultados suelen ser únicos y sorprendente. Fotos preciosas de los bebés explorando su pastel, haciendo travesuras con él y llenándose de crema por todos lados.”

Las recomendaciones de Alicia Mestre para que una sesión de Cake Smash salga redonda, son las siguientes:

El pastel es el centro de todo, sobre el que el bebé pondrá toda su atención. Tiene que ser vistoso y apetecible, blandito y con mucha nata. Además hay que cuidar que el bebé no tenga algún tipo de alergia o intolerancia, ya que se pondrá las botas. La base sobre la que se pone la tarta no puede ser de cristal o metal. Preferentemente de un cartón o madera con bordes romos.

Se puede organizar todo alrededor de un tema que guste a los padres: marineritos, de su personaje favorito, sobre un libro o temática tipo Pocoyo o Peppa Pig.

Se tiene que jugar con colores vistosos y llamativos, tanto en el pastel como en la ropa del bebé. El fondo del estudio también ayuda a aportar un ambiente pícaro y divertido. La cuestión es pasarlo en grande.

Se necesitan unos padres activos y ayudantes, que llamen la atención del bebé y que tengan a mano todo lo necesario por si este se encuentra mal o tiene que cambiarse. Hay que hacer que el peque sonría todo el tiempo y que lo pase en grande…

