AleaSoft: El precio del mercado ibérico de electricidad, el segundo más caro de Europa durante la Navidad

viernes, 28 de diciembre de 2018, 10:37 h (CET) En el mercado de la electricidad ibérico el precio ha aumentado esta semana posicionándose como el segundo de precio más alto entre los principales mercados de electricidad de Europa. El precio del petróleo Brent subió en la sesión del 26 de diciembre después de haber registrado caídas la mayor parte de diciembre, pero el 27 de diciembre ha vuelto a bajar Combustibles y derechos de emisiones de CO2

El precio del petróleo Brent subió en la sesión de ayer 26 de diciembre, y se volvió a posicionar en los niveles de la semana pasada después de que el lunes 24 de diciembre experimentara una caída significativa. El futuro del petróleo Brent para febrero de 2019 se cotizó el 26 de diciembre a 54,47 $/bbl en el mercado ICE, 7,9% más alto que en la sesión del lunes 24 de diciembre cuando el precio del barril disminuyó hasta los $50,47. No obstante, en la sesión del 27 de diciembre el precio del Brent ha vuelto a bajar y a las 18 horas se cotizaba por debajo de los 53 $/bbl.

El precio del carbón y del gas se mantiene estable con tendencia a la baja en estas fechas en que la actividad en los mercados es menor debido a las vacaciones navideñas. El futuro de enero de 2019 del carbón API2 en el mercado ICE se situó en la sesión de ayer 26 de diciembre en 88,00 $/t, un 0,6% inferior a la sesión del 24 de diciembre. Por su parte, el futuro de enero de 2019 del gas TTF en el mercado ICE se ha cotizado esta semana en 24,25 €/MWh, un 2,6% menor que en la sesión del 21 de diciembre.

El precio de los derechos de emisiones de CO2 continua subiendo y durante toda la semana pasada estuvo por encima de los 24 €/t. El futuro de diciembre de 2019 cerró en 24,91 €/t en la sesión del 21 de diciembre del mercado EEX.

Mercados Europeos

El precio medio diario del mercado de electricidad de Alemania EPEX SPOT ha sido el menor de los principales mercados europeos entre los días 21 y 26 de diciembre, incluso por debajo del Nord Pool, tradicionalmente más bajo. No obstante, si se analiza el precio promedio del mercado alemán entre los días 21 y 27 de diciembre, el precio ha sido el segundo mayor de la última década debido a que la producción eólica ha estado en los valores habituales de la estación cuando en años anteriores ha sido más alta. El mercado británico N2EX ha sido el de mayor precio entre los principales mercados europeos desde el 21 de diciembre y desde el 22 de diciembre le sigue el mercado ibérico de España y Portugal.

Mercado Ibérico

Desde que comenzó esta semana, el 24 de diciembre, hasta el 27 de diciembre, el precio medio de la electricidad en el mercado ibérico ha sido 64,30 €/MWh para España y 64,32 €/MWh para Portugal, casi 2 €/MWh más alto que la semana anterior. Aunque la demanda eléctrica ha sido más baja debido a las vacaciones de Navidad una baja producción eólica ha hecho que los precios en el mercado spot aumenten.

La nuclear ha sido la tecnología con mayor cuota en el mix de generación español durante los tres primeros días de esta semana, del 24 al 26 de diciembre, aún cuando la central nuclear de Vandellós se espera que continúe parada hasta el próximo 2 de enero.

Se espera que las temperaturas de España peninsular bajen en la semana próxima del 31 de diciembre. En AleaSoft se estima que la demanda eléctrica aumentará debido a la disminución prevista de la temperatura y a una mayor actividad económica respecto a la semana actual.

Eólica, fotovoltaica y otras renovables

Durante los tres primeros días de esta semana, del 24 al 26 de diciembre, la producción con energías renovables ha sido 52,8% más baja que en los primeros tres días de la semana anterior. Esta disminución se debe fundamentalmente a la producción eólica, que fue 76,3% más baja en el período analizado. La producción solar térmica disminuyó 45,2% y la producción solar fotovoltaica 2,8%.

Para más información, pueden consultar el siguiente enlace:

https://aleasoft.com/es/precio-mercado-iberico-electricidad-segundo-mas-caro-europa-navidad/

