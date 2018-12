Aumenta la demanda de servicios de imprenta online con entrega en 24 horas, según imprentarapidaonline.com Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 12:37 h (CET) El comercio electrónico ha permitido que empresas tradicionales como las imprentas, puedan ofrecer sus productos y servicios a todos los rincones del país. Imprentarapidaonline.com desvela las claves del incremento de la demanda online de estos servicios Las nuevas tecnologías trajeron consigo importantes avances que transformaron el comercio tradicional de productos y servicios. Imprenta rápida online es un claro ejemplo de empresas tradicionales que han dado el salto a Internet, aprovechando las innumerables ventajas que ofrece el comercio electrónico tanto a empresas como a consumidores y usuarios.

Antaño, para encargar servicios de imprenta era obligado trasladarse al establecimiento y una vez allí, esperar a ser atendido para poder informarse y realizar el pedido correspondiente. Hoy en día, gracias al comercio electrónico, puede efectuarse el encargo a la imprenta sin desplazamientos, desde cualquier sitio, cómodamente sentado en su negocio o desde su propio domicilio. La imprenta online ha conseguido terminar con pérdidas de tiempo inútiles, ofreciendo además completa información sobre los distintos servicios disponibles, sus precios y sus rápidos plazos de entrega.

¿Cuáles son las características que definen a una buena imprenta digital?

La agilidad en los tiempos de entrega, la diversidad de servicios y formatos, así como el precio y la calidad de los trabajos realizados.

Formatos pequeños como las cartas de restaurantes, los carteles o las entradas y tickets son los más demandados por los clientes que recurren a los servicios de una imprenta online. Pero cada vez son más habituales los pedidos de formatos grandes como los photocall o los roll-up.

'Somos una empresa española con filosofía innovadora con mas de 20 años de experiencia en el mercado de las artes gráficas, en la que prima la responsabilidad de los miembros participantes en este proyecto, poniendo en valor la innovación en las tiendas online. Estamos de enhorabuena, ya que tras reinventarnos, apostando fuertemente por Internet y por poder llegar a todos los rincones del país; la demanda de servicios no ha hecho más que crecer, lo que supone la constatación de que el esfuerzo realizado merece la pena, y que los consumidores prefieren un servicio directo, cercano, eficiente y de calidad como el que ofrecemos desde nuestra imprenta online. El feedback que recibimos a diario es tremendamente positivo. Lo que más suele sorprender a los clientes es nuestra capacidad de entrega en tan solo 24 horas; además de la excelente calidad de nuestros trabajos, impropia de una imprenta barata, dado que no escatimamos recursos ni medios para ofrecer el mejor resultado al mejor precio. Para nuestros clientes la calidad y la rapidez son factores críticos, de ahí que hagamos de sus necesidades nuestro referente y compromiso', según, Imprenta Rápida Online, referentes del sector de la impresión 24 horas, con más de 20 años de experiencia.

Las imprentas rápidas online han llegado para quedarse. La diversidad de servicios y formatos disponibles así como la gran capacidad para producir sus trabajos en tiempo récord son las principales claves del éxito de este servicio tradicional que triunfa en Internet. La simplificación de la cadena de venta, eliminándose la barrera física, permite a las empresas optimizar sus costes, lo que además redunda en un importante descuento en el precio del servicio.

