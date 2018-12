Nueva paliza del Betis EPlus, a medio gas, para despedir el año (85-69) Duodécimo triunfo consecutivo, éste frente al Oviedo, de un equipo que se mantiene en el liderato de la LEB Oro Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 28 de diciembre de 2018, 21:46 h (CET) Una más, y van doce seguidas, para el Betis Energía Plus, que despide 2018 desde la cabeza de la LEB Oro y prácticamente clasificado ya para la Copa Princesa de Asturias después de dar buena cuenta de un Liberbank Oviedo al que arrolló en cuarto y medio, antes del descanso, para luego vivir un tanto de las rentas.

Le costó unos minutos meterse en el partido a los de Curro Segura meterse en el partido, tal vez por las fiestas navideñas, tal vez por la diferencia, teórica y práctica, sobre un rival que, no obstante, sigue ubicado en la zona de honor de la LEB Oro.

El Oviedo comenzó osado, con un alley-hoop inicial de Puerto y con Arteaga, el máximo anotador de la competición, imponiendo su ley en la pintura junto con Jakstas, sobre unos interiores béticos algo dormidos. Así, los asturianos ganaban 8-11 más allá de la mitad del primer cuarto.

Arrollando, que es gerundio Pero fue salir a cancha la segunda unidad de cada equipo, y ponerse de manifiesto una vez más la diferencia entre el Betis y el resto. Los verdiblancos comenzaron a ser poco a poco el rodillo que suelen ser en casa, y el Oviedo no pudo hacer nada por parar el vendaval.

Con un juego en ataque más coral y acertado y con un Tunde tan contundente y espectacular como siempre –y metiendo sus tiros libres-, el Betis enlazó entre los minutos finales del primer cuarto y los inicios del segundo un parcial de 14-0, roto por Arteaga.

En los segundos diez minutos se sumaron a la aportación principalmente Obi y Lluís Costa, además de un Johnny Dee que anotó varios triples lejanos marca de la casa, a lo Stephen Curry.

Así los de Curro Segura sentenciaron el choque adquiriendo ventajas de más de veinte puntos, y sin bajar el pistón. Mención también para Marcius, que aprovechó sus minutos para irse metiendo cada vez más en la rotación. Al descanso se llegó con 54-31, después de un triple postrero de Samb.

Siesta en el tercer cuarto El Betis salió un tanto dormido en la reanudación, justo lo contrario que el Oviedo. Los asturianos recortaron hasta diez tantos durante el tercer cuarto, gracias a subir su nivel en defensa y a aprovechar la laxitud de los verdiblancos en su propia zona, pese a que el Oviedo no estuvo demasiado acertado desde más allá de 6,75.

Apenas diez puntos fueron capaces de anotar los locales, frente a los veintiuno de los ovetenses, que sumaron en su aportación ofensiva a Geks, Rosa y Ven Zegeren. Los de Javi Rodríguez llegaron a ponerse a diez con un triple de Ahonen (62-52), segundos antes de que una penetración de Borg diera aire a los suyos al sonar la bocina de final de período.

Curro Segura, viendo que la defensa en zona 3-2 planteada en el tercer cuarto no había dado buen resultado, volvió a poner a un solo interior, Tunde, en los minutos iniciales del último período, y su equipo se volvió a poner las pilas, para resolver las dudas que habían podido llegar a plantearse.

Los puntos de Borg y la contundencia de Tunde, sobre todo, acabaron con la resistencia de un muy digno Oviedo, y las rentas en verdiblanco regresaron hasta más allá de los veinte puntos. Todo esto a medio gas, el que le únicamente necesitó un equipo al que le bastó solamente un cuarto y medio para solventar el último encuentro del año.

Una victoria, la decimotercera y duodécima consecutiva, que hace que el Betis acabe 2018 como líder de la LEB Oro, casi metido en la Copa Princesa de Asturias –que casi seguro jugará en San Pablo ante el Palencia- y, naturalmente, con vistas en un ascenso directo que los de Curro Segura deberían acabar materializando a final de temporada.

85- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (6), Borg (8), Bropleh (6), Malmanis (4), Stainbrook (4) -cinco inicial-, Obi (11), Dee (12), Costa (5), Almazán (4), Samb (5), Tunde (12) y Marcius (8). 69- LIBERBANK OVIEDO BALONCESTO: Ahonen (14), Puerto (9), Geks (6), Jakstas (10), Arteaga (13) -cinco inicial-, Van Zegeren (2), Víctor Pérez (-), Rosa (3) y Llorente (12). ÁRBITROS: García González, Franquesa Vázquez y Murillo Khon. Sin eliminados. PARCIALES: 20-11, 34-20, 10-21 y 21-17. INCIDENCIAS: Decimoquinta jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla).

