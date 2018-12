Cómo disimular el cansancio con el maquillaje, según Abeñula Comunicae

viernes, 28 de diciembre de 2018, 08:01 h (CET) Cuando se está sometida a épocas de estrés y se descansa poco, el aspecto se resiente. Aparecen ojeras, la piel se apaga y se vuelve más seca. Y aunque a veces el ritmo de vida no permite descansar todo lo que se debería, se puede reducir los efectos del cansancio sobre el rostro. Se puede utilizar el maquillaje a favor para recuperar un aspecto radiante. Cuando se está sometida a épocas de estrés y se descansa poco, el aspecto se resiente. Aparecen ojeras, la piel se apaga y se vuelve más seca. Y aunque a veces el ritmo de vida no permite descansar todo lo que se debería, se puede reducir los efectos del cansancio sobre el rostro. Se puede utilizar el maquillaje a favor para recuperar un aspecto radiante. A continuación se muestran algunos consejos:

Elimina las impurezas: Es recomendable que antes de empezar a aplicar el maquillaje, limpiar la piel mediante una toalla facial húmeda. Masajear la piel de forma homogénea y exfoliarla con delicadeza. Terminar la limpieza aplicando agua fría para reactivar la circulación sanguínea.

Potencia el color de la piel: Cuando la piel esté limpia aplicar crema hidratante. También es recomendable potenciar el color mediante una crema CC Cream Look. Esparcirla por el rostro de forma suave y esperar a que se absorba y actúe en profundidad. Es importante que se haya absorbido por completo antes de aplicar el maquillaje.

Corregir las imperfecciones: Utilizar un producto corrector y difuminarlo con un pincel específico. Es importante aplicar capas finas para poder tener un mayor control sobre el producto. Aplicar más de una capa en alguna zona si es necesario.

Aplicar el maquillaje de forma homogénea: Intentar unificar el resultado a través de la base de maquillaje y también mediante capas finas. Es importante generar una sensación natural. Para ello se debe aplicar algunas pinceladas sobre el cuello y orejas para evitar que haya contrastes de color antiestéticos.

Prestar atención a los brillos: Dependiendo del tipo de piel y del tipo de producto utilizado, es probable que aparezcan brillos indeseados en algunas zonas del rostro. Para evitar este problema lo más recomendable es aplicar una capa de polvos matificantes. Abeñula recomienda utilizar AbeñulaBlanca antes de utilizar el maquillaje para eliminar imperfecciones en la piel, como rojeces.

