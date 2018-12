Qué actividades hacer con los hijos en Navidad según Mapanda Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 14:49 h (CET) Bolas con tela de saco o estrellas de cartulina y fieltro darán un toque creativo a el árbol de Navidad El fieltro o la cartulina son buenas opciones para dar un toque original y creativo a una vieja caja

La creatividad siempre está ligada a Mapanda y a los niños, también en Navidad Madrid, 27 de diciembre de 2018. La Navidad es una época especial para los niños, aunque también los mayores pueden disfrutarla y contagiarse con ellos de la magia de cada uno de los momentos que regalan estas fechas. La creatividad siempre está ligada a Mapanda y a los niños, por eso hay que disfrutar de la Navidad con los más pequeños de la casa con algunas actividades para hacer con ellos en estas fiestas.

Cajas de regalos originales

Ya sea para personalizar una vieja caja o para guardar juguetes, la originalidad es lo que cuenta. Una de las opciones más sencillas es reciclar esa vieja caja que hay en casa y darle un toque colorido y divertido. ¿Qué se necesita? Una caja, tijeras, pegamento y el material con el que se vaya a forrarla o decorarla. El fieltro o la cartulina pueden ser buenas opciones, solo se tendrá que dibujar sobre ellas unas figuras geométricas, la silueta de una mariposa o de unas flores y pegarlas sobre la caja.

Otra opción divertida es recortar trozos de revistas antiguas que se vayan a tirar o incluso recortar trozos de esa vieja ropa que ya no se usa o se iba a tirar. Una buena forma de darle a la ropa una segunda vida. Los cordones de colores también pueden ser buenas opciones, solo se tendrá que alternar los colores al gusto, rodeando la caja y con una base de pegamento o cola transparente para que se adhieran perfectamente. Cubrir toda la tapadera o la base de la caja y quedará muy divertida.

Un toque creativo para el árbol

En Mapanda siempre les gusta la creatividad y originalidad, y por eso proponen algunas sencillas manualidades de adornos caseros para colgar en el árbol de Navidad. Empezando por unas bolas o estrellas de cartulina o fieltro, solo se necesita cortarlo con la forma que más guste, y luego se pueden decorar con lanas de colores rodeando la estrella o la bola, purpurinas o incluso cortando otras pequeñas estrellas de cartulina o fieltro para pegarla sobre ella.

Otra idea es hacer bolas con telas de saco. ¿Cómo hacerlo? Cortar la tela de saco en cuadros, el tamaño dependerá de lo grande que se quiera hacer la bola, hay que tener en cuenta que no vaya a pesar mucho para poder colgarlo del árbol. Una vez cortado, rellenarlo de arroz o piedras pequeñas y cerrar el saco por la parte superior, sin olvidar cerrarlo fuerte con un lazo de color. Añadir un imperdible o pequeña cuerda para poder colgarlo en el árbol.

Un Belén con rollos de papel

Lo primero para crear un Belén con rollos de papel es pegar un folio blanco sobre los mismos y doblar el sobrante hacia el interior del rollo. También se puede rellenar con papel de periódico el interior de los rollos para que tengan más consistencia. Empezar a dibujar sobre el papel blanco el cuerpo y caras de los personajes del Belén, y colorearlos al gusto. Se puede usar acuarelas, témperas o lápices de colores. Se puede hacer que las figuras tengan pelo pegando lanas de colores en la cabeza, y usando rotuladores de colores para los ojos, la nariz o la boca. Finalmente, utilizar ropa vieja o retales para vestir a los personajes y pegarlo con cola transparente. Recordar usar ropa de color rosa o celeste para la Virgen o tela marrón o verde para San José.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mapanda da algunos consejos sobre qué regalos hay que hacer a un niño según su edad La cancelación de la deuda pública con la Ley de la Segunda Oportunidad 10 propósitos para diseñar más y mejores negocios en 2019, según Igeneris El 94% de los estudiantes españoles tiene previsto realizar formación online en 2019 Loro Parque contribuye a la investigación sobre la ecolocalización de las orcas