El 94% de los estudiantes españoles tiene previsto realizar formación online en 2019

jueves, 27 de diciembre de 2018, 15:01 h (CET) El 94% de los estudiantes españoles considera muy importante la formación online y la digitalización en los empleos del futuro. El PC entre los objetos tecnológicos más utilizados para la formación online frente al smartphone o la tablet. La tecnología mejora cada vez más la experiencia educativa El 94% de los estudiantes españoles tiene previsto realizar formación online el próximo año 2019 y el 83% lo hará a través de su ordenador. Estos son algunos de los datos obtenidos de la encuesta realizada por la startup peruana de formación online Crehana a los 50.000 estudiantes que la plataforma posee en España, una cifra que tienen previsto duplicar en el año 2019.

La encuesta señala, como otro aspecto a destacar, la inversión en formación que realizan las empresas. En este caso el 85% de los encuestados opina que las empresas españolas no invierten lo suficiente en formación y consideran que la formación continua en la empresa es casi una obligación y debe de estar adaptada y personalizada a las necesidades de cada empleado.

Otro de los aspectos a destacar es que el 90% de los encuestados considera que la digitalización de la formación es una tarea pendiente en el sector educativo español y que España no avanza lo suficiente en esta materia. Para todos ellos es fundamental contar con una estrategia que involucre al conjunto de la sociedad, instituciones empresas y ciudadanos para abordar de forma integral los retos y los objetivos que plantea la digitalización y lograr reducir la brecha digital de la sociedad.

Para Diego Olcese, CEO & fundador de Crehana: “ A los estudiantes de hoy ya no les basta con la formación simplemente teórica, necesitan crear y construir a la vez que estudian y formar parte de una comunidad activa que les ofrece formación personalizada a la vez que crean sus propios proyectos y avanzan a nivel profesional. En general apuestan por una formación práctica que les aporte un valor añadido y se adapte al mercado laboral del futuro”.

El mercado de la tecnología en educación crecerá́ un promedio del 17% anual hasta 2020, año en que llegará a alcanzar un valor equivalente a los 252.000 millones de dólares en el mundo. Unas cifras que para, Crehana, plataforma de educación online, “reflejan la posibilidad de crecimiento que tienen, hoy en día, las empresas dedicadas a la formación a través de Internet”.

