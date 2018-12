Comprar centros florales online para tanatorios será tendencia en 2019, según Floristería del Tanatorio Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 12:01 h (CET) La compra online de motivos florales fúnebres para tanatorios como coronas, centros y los ramos ha tenido una gran aceptación por parte de los consumidores. Floristería del Tanatorio desvela las claves de por qué seguirá siendo tendencia en el 2019 Existen tradiciones muy arraigadas en todas las sociedades. A la hora de despedir a un ser querido resulta fundamental, y así lo ponen de manifiesto los ciudadanos, el cuidado de los más mínimos detalles. Los símbolos florales, como los centros, las coronas fúnebres, y los ramos siguen formando parte del acervo cultural y del ritual imprescindible en el último adiós que dispensan familiares y amigos a sus seres queridos, según Floristería del Tanatorio, expertos en motivos florales fúnebres.

Y es que la despedida forma parte no sólo de los seres humanos, sino de algunos animales de gran inteligencia como algunos primates, elefantes, delfines, etc.

Desde el primer ancestro que se molestó en dar sepultura a un congénere, pasando por grandiosos monumentos mortuorios como los Dólmenes o las impresionantes Pirámides, hasta los actuales velatorios y sus entierros o incineraciones; el ser humano es un ejemplo de dignificación del recuerdo de los seres queridos, de la expresión de condolencias, del afecto.

En la actualidad, tras el fallecimiento de una persona, la práctica más extendida de despedida es velar el cuerpo del difunto en un tanatorio. Un lugar preparado con capilla, cafetería, zonas comunes y espacios privados, que cumple con creces la funcionalidad para la que fue diseñado y donde los familiares encuentran el espacio idóneo para algo que antaño se hacía en el propio hogar.

El lugar tradicional ha cambiado, pero las flores siguen formando parte fundamental de la despedida.

La simbología de las flores en los velatorios y ceremonias fúnebres

Las flores albergan mucha simbología, lo que las hizo idóneas para ser empleada en los velatorios. Simbolizan la vida, la belleza y sobre todo: manifiestan el carácter efímero de todo lo anterior, puesto que las flores no suelen durar mucho tiempo. Todo esto, junto con su vivo colorido, como los ramos florales para tanatorios, los hacen el complemento principal de los velatorios, aportando luz y algo de alegría en unos momentos de dolor.

Hoy en día, junto a las flores no puede faltar la despedida en un tanatorio, por la comodidad que estos aportan a las familias, dejándose atrás totalmente los velatorios en los domicilios.

Floristería del Tanatorio, desde su tienda online proporciona todo lo necesario para poder adornar dignamente, cualquier velatorio y ceremonia fúnebre. Las coronas fúnebres, los centros florales para tanatorios y los ramos, son algunos de los productos más demandados por parte de los clientes de Floristería del Tanatorio.

'Ante el fallecimiento de un familiar, sus más allegados han de preparar todo lo necesario para su despedida. En esos momentos de profundo dolor, es normal sentirse desbordado ante tanto preparativo y ante la difícil situación. Además de tener que gestionar todo el tema de los seguros, deben hacerse cargo de avisar al resto de familiares y amigos del fallecido, publicar la correspondiente esquela, y gestionar el tanatorio donde se despedirá, además de su posterior entierro o incineración. En lo que respecta a los motivos florales fúnebres, Floristería del Tanatorio pone fácil a la familia la elección de sus adornos, pudiéndose seleccionar y adquirir cómodamente desde su domicilio, sin tener que salir de casa, ni desplazarse, simplemente visitando nuestra web', según Floristería del Tanatorio.

